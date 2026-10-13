Mut zur Zukunft: Starke Führung in Zeiten der KI

Dr. Caroline Dostal zeigt in ihrem Vortag, der auf dem Fokus Diversity und soziale Nachhaltigkeit aufbaut, wie starke Führung in unsicheren und herausfordernden Zeiten gelingen kann.

Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt in rasantem Tempo – und stellt Führungskräfte vor Fragen, die keine Software beantworten kann. Auf der Legal Revolution 2026 in Berlin, dem ältesten Legal-Tech-Kongress Deutschlands, zeichnete die Keynote Speaker und Juristin Dr. Caroline Dostal in ihrem englischsprachigen Vortrag „Courage for the Future! How to Achieve Strong Leadership in Uncertain Times“ den Fokus auf einen klaren Aspekt: Der entscheidende Erfolgsfaktor in unsicheren Zeiten ist der Mensch – mit Haltung, Verantwortungsbewusstsein und der Bereitschaft, Diversity und damit diversen Teams zu vertrauen und insgesamt die Faktoren sozialer Nachhaltigkeit umzusetzen.

Legal Revolution 2026: KI im Mittelpunkt, Verantwortung beim Menschen

Die Legal Revolution ist seit ihrer Gründung im Jahr 2017 aus der deutschen Legal-Tech-Szene nicht mehr wegzudenken; seit 2026 ist der Kongress vollständig international ausgerichtet, das Programm der Hauptbühne wird durchgängig in englischer Sprache präsentiert. Im Zentrum der diesjährigen Ausgabe stand die Künstliche Intelligenz.

Dabei durchzog ein Gedanke sämtliche Beiträge: Nicht die Technologie selbst ist der Maßstab, sondern der verantwortungsvolle Umgang mit ihr. Auch Dr. Caroline Dostal nutzt KI nach diesem Grundsatz. Ihren Vortrag verfasste sie wie immer gänzlich auf eigener Geistesleistung beruhend. Lediglich für die Feinheiten der englischen Fassung zog sie KI-Unterstützung heran. _“Wer andere führen will, sollte sich zuerst auf sich selbst und seine eigene Denkleistung bzw. Reflexionsfähigkeit verlassen,“ _so die Rednerin.

Courage for the Future: Vortrag über Leadership in unsicheren Zeiten

Gesellschaftlich sind zersetzende Stimmungen unterwegs: Verunsicherung, Spaltung, eine Untergangsrhetorik, die der Realität nicht wirklich standhält. Wer sich davon nicht anstecken lässt und der Negativspirale eine positive, zukunftsgewandte Haltung entgegensetzt, begeht in diesen Tagen fast schon einen revolutionären Akt – so ein zentraler Gedanke des Vortrags.

Fünf konkrete Botschaften für Führungskräfte hatte die begeisternde Rednerin Dr. Caroline Dostal in ihrem Vortrag zu Diversity und sozialer Nachhaltigkeit dabei:

* Diversität ist ein klarer Wettbewerbsvorteil – auch und gerade für den wirtschaftlichen Erfolg.

* Ein divers aufgestelltes Team braucht vor allem die richtigen Fragen und weniger Anweisungen.

* Wer sein Team empowert und dem Prozess vertraut, erntet bessere Ergebnisse.

* Gelassenheit zahlt ein: Manchmal gilt es, sich vom „Go with the Flow“ tragen zu lassen.

* Und die vielleicht wichtigste Haltung: _“We leave no one behind!“_

Warum KI Führung nicht übernehmen kann

Zwar versprechen KI-Anwendungen im Unternehmenskontext mehr Effizienz und höhere Erträge. Doch zwei Leistungen bleiben der Technik verschlossen, betonte die Speakerin: die psychologische Sicherheit, die aus Vertrauen, Offenheit und echter Empowerment-Arbeit entsteht – und die Bandbreite an Lebenserfahrung, Perspektiven und Denkweisen, die heterogene Teams in jede Entscheidungsfindung einbringen.

_“Führung gelingt gerade in unsicheren Zeiten umso besser, je mehr wir uns als Menschen zeigen.“_, so Dostal. KI könne ein wertvolles Werkzeug sein – eingesetzt mit Bedacht und klarem Zweck, niemals aber um der Technik selbst willen. Wer Verantwortung übernehmen wolle, müsse jetzt in den Lead gehen.

Soziale Nachhaltigkeit als Wachstumsstrategie

Wo Effizienzgewinne an den Menschen vorbei organisiert werden, verpuffen sie. Wer Beschäftigte nicht wirklich an Veränderungsprozessen beteiligt, verschenkt das Potenzial selbst der besten Technologie. Deshalb versteht Dr. Caroline Dostal soziale Nachhaltigkeit als echte Unternehmensstrategie – und nicht als pflichterfüllende Reaktion auf gesetzliche Vorgaben.

Ihre Überzeugung: Diversity, also Vielfalt, Inklusion, Chancengleichheit und ein faires, sicheres Arbeitsumfeld sind Investitionen in nachhaltiges Wachstum und langfristig die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Auf die Reihenfolge kommt es dabei an: Zuerst der Mensch und sein Empowerment, dann die Technik.

Für die Umsetzung im Alltag benannte die Keynote-Speakerin vier Voraussetzungen: eine klare Haltung, definierte Ziele, ausreichende Ressourcen – und eine nachhaltige Unternehmenskultur, die Wandel trägt statt fürchtet. _“Unternehmen kommt heute eine gesamtgesellschaftliche Rolle zu. Wer sie mit Freude und Mut zur Zukunft übernimmt, gestaltet die Zukunft aktiv mit“_, ermutigt Dostal ihr Publikum.

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Dr. Caroline Dostal

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Dr. jur. Caroline Dostal ist Keynote-Speaker und Vortragsrednerin zu den Themen Macht, Demokratie, Politik und Freiheit. Im Sinne des Empowerments und der Future Skills spricht sie über Resilienz, Vertrauen, Souveränität und Durchsetzungskraft und wie es gelingt, im Arbeits- und privaten Umfeld in herausfordernden Zeiten in die gute Richtung zu schauen.

Dabei greift sie auf einen reichen, praktisch erprobten Wissensschatz aus mehr als 20 Jahren (inter)nationaler Politik- und Verhandlungserfahrung zurück. Sie war als Französische Botschaftsrätin bei der OECD tätig, im Krisenmanagement der Bundesregierung während der Finanzkrise 2008, hat die Bundesregierung im Deutschen Bundestag vertreten und als Führungskraft ihre berufliche Laufbahn bei der NS-Verfolgtenentschädigung begonnen.

Caroline Dostal ist Juristin, Master of European Governance, Mediatorin, Business Mentorin und Weltreisende.

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