HWPL ruft angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Israel und Iran zum Frieden auf

HWPL veröffentlicht Erklärung zum Iran-Israel-Konflikt: Die Organisation ruft die internationale Gemeinschaft zu dringenden Maßnahmen und zum Schutz des Friedens für kommende Generationen auf.

Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), eine Nichtregierungsorganisation mit Affiliation zu den Vereinten Nationen, setzt sich für die Förderung des Friedens durch zivile Initiativen ein. Die Organisation hat eine Erklärung veröffentlicht, die auf den zunehmenden Konflikt zwischen Israel und dem Iran reagiert.

In der Erklärung heißt es: „Der jüngste gewaltsame Konflikt zwischen dem Iran und Israel löst in der internationalen Gemeinschaft große Besorgnis aus. Die beiden Nationen, die keine gemeinsamen Grenzen haben, setzen hochmoderne Waffen ein, um sich gegenseitig anzugreifen und Menschenleben zu töten.“

Weiter betont die Erklärung: „Es ist ein klares Indiz dafür, dass die größten Opfer des Krieges unschuldige Zivilisten sind. Wie könnten diese verlorenen Leben jemals zurückgebracht werden? Was könnte den Aufschrei der Kinder und die Qualen der Jugendlichen in den zerstörten Häusern kompensieren?“

HWPL ruft die internationale Gemeinschaft auf, entscheidende Maßnahmen zur Bewältigung des Konflikts zu ergreifen und sich für die Schaffung umfassender internationaler Gesetze zum Schutz des Friedens für künftige Generationen einzusetzen.

Es wurde berichtet, dass der Iran und seine militanten Partner am 13. April einen groß angelegten Angriff gegen Israel starteten, indem sie mehrere hundert ballistische Raketen und Drohnen abfeuerten. Die internationale Gemeinschaft äußerte Besorgnis hinsichtlich der Möglichkeit eines Krieges zwischen den beiden Staaten, da der direkte Angriff Teherans auf Israel beispiellos sei. Experten wiesen darauf hin, dass dieser Angriff die Reaktion Irans auf einen Luftangriff auf die iranische Botschaft in Syrien am 1. April war, bei dem sieben Militärberater, darunter drei hochrangige Kommandeure, getötet wurden.

Am 18. April trafen sich die Ständigen Vertreter von 48 Staaten bei den Vereinten Nationen, darunter die Vereinigten Staaten, Australien, Österreich, Kroatien, Frankreich, Deutschland, Japan, die Niederlande, Mikronesien, Palau, Papua-Neuguinea, die Republik Korea, Rumänien und die Ukraine. Sie gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie den Angriff Irans auf Israel verurteilten.

„HWPL bleibt seinem Engagement für die Förderung von Dialog und Versöhnung standhaft und gibt Hoffnung auf eine friedliche Lösung des Konflikts zwischen Israel und Iran“, sagte ein HWPL-Mitarbeiter.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HWPL Deutschland e.V.

Frau Lisa Schnabel

Graf-Vollrath-Weg 6

60489 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 01515 5417794

web ..: https://hwpl.ngo/

email : presse@hwpl.ngo

HWPL ist eine internationale Friedensorganisation, die sich für globalen Frieden und die friedliche Beendigung von Kriegen in über 100 Ländern weltweit einsetzt. Als international agierende NGO mit Konsultationsstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) ist sie ebenfalls mit der Abteilung für globale Kommunikation der Vereinten Nationen (DGC) verbunden. Durch Friedensarbeit, Bildungsprogramme und interreligiöse Dialoge arbeitet HWPL eng mit Vertretern aus Gesellschaft, Politik, Bildung und Religion zusammen, um in gemeinsamer Zusammenarbeit die Schaffung von Frieden voranzutreiben. Knapp eine Million Bürgerinnen und Bürger unterstützen die Friedensinitiativen von HWPL weltweit und nehmen an lokalen Friedensprojekten und Bildungsprogrammen teil, um gute Rahmenbedingungen für Frieden in den einzelnen Ländern vor Ort zu schaffen.

