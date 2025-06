Hamburger KI-Experten bringen digitale Kompetenz in alle deutschen Wohnzimmer – kostenlos.

KI-Teilhabe für alle! Hamburger Startup Clever Mangos zeigt beim Digitaltag 2025, wie 7 geniale KI-Tools deinen Alltag verbessern – gratis, live und ohne Vorkenntnisse. Jetzt Workshop-Platz sichern!

Hamburg, 23. Juni 2025 – Was in Hamburg-Altona erdacht wird, verändert bald deutsche Arbeitszimmer, Küchen und Homeoffices: Die drei KI-Experten von Clever Mangos bringen mit ihrem Workshop „7 KI-Tools mit Impact“ praktisches Digitalisierungs-Know-how direkt zu den Menschen.

Als einer der prominenten Partner beim bundesweiten Digitaltag 2025 erreichen Oliver Bock, Florian Knust und Torsten Sollitzer am 27. Juni über 50.000 Teilnehmende in ganz Deutschland – kostenfrei und ohne Vorkenntnisse.

Produktivität verdoppeln – für alle zugänglich

„Wir wollen, dass jeder von der KI-Revolution profitiert, egal ob Rentnerin in München, Startup-Gründer in Dresden oder Jugendliche in Kiel“, erklärt Clever Mangos Co-Founder Florian Knust. Der Workshop zeigt sieben innovative KI-Tools – von Ideogram für Bilder über Suno für Musik bis HeyGen für Avatare – die sofort anwendbar sind und nachweislich die Produktivität verdoppeln können.

Hamburger Expertise mit nationaler Wirkung

Die Teilnahme am Digitaltag – Deutschlands größter Digitalisierungsinitiative mit über 2.500 Aktionen – unterstreicht die nationale Bedeutung der Hamburger KI-Pioniere. Clever Mangos steht dabei neben Schwergewichten wie dem Bundesverband der Deutschen Industrie und dem Deutschen Roten Kreuz als gleichwertiger Partner für digitale Teilhabe.

Mission: Eine Million Menschen für KI begeistern

Mit bereits über 3.000 geschulten Mitarbeitenden in 160+ Workshops verfolgen die Clever Mangos eine klare Vision: „Mehr Zeit fürs Wichtige“ für eine Million Menschen im deutschsprachigen Raum bis 2030. Der kostenlose Digitaltag-Workshop ist ein wichtiger Baustein dieser gesellschaftlichen Mission.

Die kostenlose Teilnahme am Workshop ist hier über die Bitkom Akademie möglich. Alle Teilnehmenden erhalten ein exklusives Cheat-Sheet als Praxishilfe.

