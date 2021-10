Die Corona-Pandemie hat die Gesellschafvor enorme Herausforderungen gestellt. Ein rasanter Anstieg an Verschwörungstheorien und Falschnachrichten haben die weltweite Verunsicherung noch verstärkt.

Berlin, 13.10.2021

Die Corona-Pandemie hat die Welt erschüttert und die Gesellschaft vor enorme Herausforderungen gestellt. Ein rasanter Anstieg an Falschinformationen zu COVID-19, Verschwörungstheorien sowie religiöse Missverständnisse haben die weltweite Verunsicherung noch weiter verstärkt. In den USA, aber auch in Deutschland kursieren verstärkt Gerüchte in den Kirchen, dass der COVID-Impfstoff das „Malzeichen des Tieres 666“ sei. Dieser apokalyptische Begriff stammt aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, Kapitel 13 und wird häufig als Ursprung für verschiedenste Verschwörungstheorien genutzt.

Im Gegensatz zu anderen Kirchen zeigt die Shincheonji Kirche Jesu eine progressive Endzeitlehre auf, in der die Erde nicht zerstört, sondern sich stattdessen durch das internationale Engagement der Menschen in der Zukunft wieder regeneriert. Um Verschwörungstheorien anhand der Bibel selbst zu widerlegen, kündigte die Shincheonji Kirche Jesu an, dass sie vom 18. Oktober bis 23. Dezember wöchentliche Seminare über die Geschehnisse in der Offenbarung abhalten möchte.

Die Seminare unter dem Titel „Das Zeugnis über die Prophezeiung und die Erfüllung der Offenbarung, Gottes neuer Bund“ werden live auf YouTube übertragen und behandeln Erklärungen zu Prophezeiungen anhand der Bibel, die in jedem Kapitel der Offenbarung basierend auf der 6W-Fragetechnik beschrieben werden. Zu den Dozenten gehört der Vorsitzende der Shincheonji-Kirche Man-Hee Lee. Bereits im August fanden Wort-Seminare der Shincheonji-Kirche statt, an denen weltweit fast 30.000 Menschen, darunter 1.700 Pastoren aus verschiedenen Denominationen, teilnahmen.

Das Seminar wird auf YouTube ausgestrahlt: https://www.youtube.com/channel/UC69RFcF2YhJEknhjOhu_30Q

Termine Offenbarungs-Seminar, Mo. & Do. live auf YouTube

18.10.2021 Montag Offb. 1

21.10.2021 Donnerstag Offb. 2, 3

25.10.2021 Montag Offb. 4, 5

28.10.2021 Donnerstag Offb. 6

01.11.2021 Montag Offb. 7

04.11.2021 Donnerstag Offb. 8

08.11.2021 Montag Offb. 9

11.11.2021 Donnerstag Offb 10

15.11.2021 Montag Offb. 11

18.11.2021 Donnerstag Offb. 12

22.11.2021 Montag Offb. 13

25.11.2021 Donnerstag Offb. 14

29.11.2021 Montag Offb. 15

02.12.2021 Donnerstag Offb. 16

06.12.2021 Montag Offb. 17

09.12.2021 Donnerstag Offb. 18

13.12.2021 Montag Offb. 19

16.12.2021 Donnerstag Offb. 20

20.12.2021 Montag Offb. 21

23.12.2021 Donnerstag Offb. 22

