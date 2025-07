Frankfurt.Trash räumt auf: Der Oeder Weg wird sauber und schöner. Und viele Bürger helfen auch schon mit.

Ein Frankfurter macht ernst: Der Oeder Weg glänzt wieder!

Was jahrelang niemand angefasst hat, wurde in wenigen Tagen erledigt – von einem engagierten Bürger mit Winkelschleifer und Lösungsmittel.

Der Frankfurter „Frankfurt.Trash“ hat den „unteren“ Oeder Weg in Frankfurt einer umfassenden Reinigungs- und Verschönerungsaktion unterzogen. Mit hohem persönlichen Einsatz, Sachverstand und aus eigener Tasche finanziertem Material sorgt er ehrenamtlich für ein deutlich spürbares Plus an Ordnung, Sicherheit und Lebensqualität in einem der belebtesten Quartiere der Stadt.

Was wurde gemacht? Eine Menge – und alles in Handarbeit:

Entfernung von Schmierereien und Edding-Spuren auf Hauswänden, Schaufenstern, Schildern und Mülltonnen.

Aufkleber und Sticker von Verkehrsschildern, Laternenpfählen und Straßenschildern entfernt.

Illegale Werbeplakate direkt von Schaufenstern abgelöst.

Große rote Pflanzkübel von Schmutz, Stickern und Farbschmierereien befreit.

Parkbänke geschliffen und mit Holzöl behandelt – für mehr Aufenthaltsqualität.

Schrotträder und alte Fahrradteile entfernt, in Zusammenarbeit mit der Stadt, die den Schrott regelmäßig abholen lässt.

Fahrradabstellplätze entrümpelt, an jedem zweiten Platz verrostete Schlösser mit dem Winkelschleifer entfernt.

Kabelbinder, Reste von Wahlplakaten und Werbeplakaten, Müll und lose Teile rund um Laternen, Pfosten und Gehwege beseitigt.

Gullys und Straßenecken freigeräumt, Laub und Unrat mit dem Laubbläser entfernt.

Fußplatten – Bodenplatten an Bordsteinen (Gefährliche massenhaft rumliegende Stolperfallen) entfernt

Defekte Mülltonnen gemeldet und durch die Stadt ersetzen lassen.

Frankfurt.Trash zeigt: Man muss nicht auf die Verwaltung warten, wenn man seine Stadt liebt. Mit bürgerschaftlichem Einsatz wird der öffentliche Raum wieder lebenswert – für Anwohner, Fußgänger, Gäste und Kinder.

„Es geht uns nicht um schöne Bilder – sondern um Wirkung“, sagt der Initiator von Frankfurt.Trash. „Frankfurt ist unsere Heimat. Deshalb investieren wir Zeit, Kraft und auch eigenes Geld, um die Straßen wieder in einen Zustand zu bringen, den diese Stadt verdient.“

Fazit:

Der (untere) Oeder Weg ist nicht mehr wiederzuerkennen – sauber, gepflegt und sichtbar aufgewertet. Frankfurt.Trash setzt damit ein Zeichen für gelebte Verantwortung und ein sauberes Stadtbild, das alle angeht.

