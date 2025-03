DIGITAL-Award: WebIDs Videoident für Online-Wohnsitzmeldung in Wiesbaden ausgezeichnet

WebID gratuliert Wiesbaden zur Auszeichnung der Online-Wohnsitzmeldung mit dem DIGITAL-Award 2024 – ein Signal für die Anerkennung von WebIDs Videoident in der digitalen Verwaltung.

Öffentliche Anerkennung des gemeinsamen Pionierprojekts

Die WebID Group, Spezialist für digitale Identitäten, gratuliert Wiesbaden zur Anerkennung der Online-Wohnsitzmeldung als „exzellentes Projekt“ beim DIGITAL-Award 2024. Es ist die erste Auszeichnung der 2023 bekanntgegebenen Pionierarbeit. Die positive Bewertung der Fachjury, die sich aus Expert:innen der Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik zusammensetzt und unter anderem Staatssekretär Dr. Markus Richter einschließt, kennzeichnet eine offizielle Befürwortung von WebIDs Videoidentifikation zur Digitalisierung von Verwaltungsprozessen.

Knapp ein Jahr nach der Bekanntgabe der Zusammenarbeit zwischen Hessens größtem kommunalen IT-Dienstleistungsunternehmen ekom21, der Landeshauptstadt Wiesbaden und der WebID Group wurde der Erfolg des Pionierprojekts nun im Rahmen des DIGITAL-Awards 2024 gewürdigt. Die Implementierung des Videoidentifikationsverfahrens ermöglicht es erwachsenen Bürgerinnen und Bürgern, sich digital an- und umzumelden und knüpft an den Erfolg des Vorgängerprojekts „Online-Anmeldung zur Eheschließung“ an.

Frank S. Jorga, Gründer und Co-CEO der WebID Group, erklärt: „Wir freuen uns, dass auch die zweite Zusammenarbeit mit Wiesbaden eine so positive Resonanz erfährt. Es bestärkt uns in der Annahme, dass unsere Videoidentifikation längst nicht mehr nur als Experiment in der Verwaltungslandschaft betrachtet wird, sondern sich zunehmend als etablierte Lösung durchsetzt. Angesichts der erfolgreichen Online-Anmeldung zur Eheschließung, die inzwischen auch in Stuttgart genutzt wird, gehen wir davon aus, dass weitere Städte demnächst auch die Online-Wohnsitzmeldung einführen werden. Zeitgleich streben wir an, herauszufinden, welche Potenziale die Implementierung unserer Videoidentifikation noch ausschöpfen könnte.“

Maral Koohestanian, Dezernentin für Smart City, Europa und Ordnung der Stadt Wiesbaden, erläutert weiter: „Moderne Verwaltung muss zu den Menschen kommen – nicht umgekehrt. Mit unserer Online-Meldung am Wohnsitz zeigen wir, dass wir die Chancen der Digitalisierung gezielt im Interesse der Bürgerinnen und Bürger nutzen. Diese Auszeichnung motiviert uns, diesen Weg weiterhin konsequent zu verfolgen“.

Martin Kuban, Geschäftsführer der ekom21, freut sich über die Auszeichnung, die der Wiesbadener Onlinedienst erhalten hat: „Digitalisierung bedeutet auch immer Verwaltungsmodernisierung. Der Nutzen liegt in diesem Fall aber nicht nur bei der Verwaltung, sondern gleichfalls bei den Bürgerinnen und Bürgern. An dieser Stelle hat Wiesbaden tolle Pionierarbeit geleistet“.

Es ist die zweite Auszeichnung, die die hessische Landeshauptstadt für die Digitalisierung einer Verwaltungsleistung unter Einsatz der Videoidentifikation von WebID erhält. Die im Dezember 2021 mit dem „Preis für gute Verwaltung“ prämierte Online-Anmeldung zur Eheschließung, die Wiesbaden gemeinsam mit WebID und dem Softwareanbieter itx Ende 2020 einführte, erzielte zuletzt eine Nutzungsquote von 98% bei einer Zufriedenheit von 94%. Eine Resonanz, die weitere Städte wie Köln dazu bewegte, sich ebenfalls für den Einsatz der Videoidentifikation zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen auszusprechen.

Über die WebID Group

Initiiert von Frank S. Jorga, trägt die WebID Group seit 2012 maßgeblich zur Sicherheit des digitalen Zeitalters bei. Als erster deutscher Anbieter digitaler Identifikationsverfahren und Erfinder der Videoidentifikation (AMLD) positionierte sich die Unternehmensgruppe noch im Gründungsjahr als (inter)nationaler Branchenpionier. Bereits zwei Jahre später trug sie entscheidend zur Einführung der Sicherheitsvorschriften im deutschen Banking- und Finance-Sektor bei, die bis heute als die strengsten weltweit gelten.

Seit 2021 wird die WebID Group von der britischen Private-Equity-Gesellschaft AnaCap als Investor unterstützt. Im darauffolgenden Jahr richtete sie den ersten ID X Summit aus, Deutschlands führenden Online-Identity-Kongress, der seither jährlich internationale Experten, Medienvertreter und Brancheninteressierte vereint.

Heute hat die Unternehmensgruppe ihr Headquarter in Deutschland und beschäftigt 1.100 Mitarbeitende. Mit Tochterunternehmen in Österreich, der Schweiz und Spanien sowie weiteren Standorten in den USA und Indien ist das Unternehmen zudem international aufgestellt. Zu den mehr als 300 Kunden zählen unter anderem 80 % der führenden Unternehmen des deutschen Banking- und Finanzsektors. Mit einem der umfangreichsten Produktportfolios weltweit, das sechs verschiedene Online-Identifikationsverfahren, ein digitales Authentifizierungsverfahren und ein elektronisches Signaturverfahren umfasst, bedient die WebID Group eines der größten Branchenvolumina auf dem internationalen Markt. Weitere Informationen unter: www.webid-solutions.de

Ihr Medienkontakt bei der WebID Group

Irena Anna Neumann | Head of Corporate Communications |irena.neumann@webid-solutions.de

