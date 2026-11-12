Aus politik.ch wird SAVOIRR: Schweizer Plattform lanciert erstes Policy-CRM für die Public-Affairs-Branche

Politische Prozesse, Daten und Stakeholder sind oft verstreut. SAVOIRR, ein Schweizer Polit-Tech-Unternehmen, liefert einen Workspace zur Bündelung von politischem Monitoring und Beziehungsmanagement.

Die Schweizer Public-Affairs-Branche digitalisiert sich zunehmend, aber ein zentrales Kernproblem bleibt in Agenturen, Verbänden und Unternehmen ungelöst: Das Wissen über wichtige Stakeholder und politische Geschäfte liegt verstreut in Excel-Tabellen oder den Outlook-Postfächern einzelner Mitarbeitenden, auch KI hilft nicht weiter. Mit dem Marken-Relaunch von politik.ch zu SAVOIRR.com lanciert das Zürcher Software-Unternehmen nun das erste integrierte Policy-CRM der Schweiz, um das operative (politische) Gedächtnis von Organisationen zu zentralisieren.

«Public Affairs Teams verwalten keine Kunden, sie managen Stakeholder, institutionelle Beziehungen und komplexe Dossiers», erklärt SAVOIRR-Gründer Clemens Schuster. «Ein generisches Vertriebs-CRM oder simple Datentools greifen zu kurz. Es braucht das operative Gedächtnis der Organisation an einem zentralen Ort. Wir setzen hierfür seit Jahren auf künstliche Intelligenz, angewendet von einem Entwicklerteam, das die politischen Prozesse versteht.»

Praxisnah löst das neue Policy-CRM savoirr.com/crm ein typisches Szenario: Wechselt die „Leiterin Politik“ den Verband, ging bisher wertvolles Netzwerk-Wissen verloren. Durch das integrierte System bleibt die Historie in der Organisation erhalten. Teams können lückenlos nachvollziehen, wer wann zu welchem Thema (etwa laufende Vernehmlassungen, Vorstösse, sich über mehrere Jahre erstreckende Gesetze) mit wem im Austausch stand.

«Public Affairs bedeutet heute: Menschen plus Daten plus Workflows», fasst Clemens Schuster zusammen. Die Weiterentwicklung von politik.ch zu SAVOIRR sei die logische Antwort auf die gestiegenen Anforderungen an Public Affairs, Regulatory und Compliance.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SAVOIRR

Herr Clemens Schuster

Drehergasse 1

8008 Zürich

Schweiz

fon ..: +41765405288

web ..: https://savoirr.ch/

email : clemens.schuster@savoirr.com

Über SAVOIRR (PolitAnalytics AG): SAVOIRR ist die Weiterentwicklung von politik.ch und die verlässliche All-in-one Plattform für Public Affairs, Government Relations, Regulatory und Compliance. Die KI-gestützte SaaS-Plattform transformiert komplexe politische Daten (Schweiz [Bund, Kantone, Gemeinden], EU, Polen und weitere Länder) in klare Workflows, intelligentes Stakeholder-Management (CRM) und nahtlose Team-Kollaboration. SAVOIRR liefert die «Single Source of Truth» für Unternehmen, Verbände, Agenturen, NGOs und Verwaltung.

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