Team Todenhöfer- Die Gerechtikkeitsparteitspartei

ruft auf zum Protest

am 30.4.2022 ab 14:00 Uhr

Rheinmetall Platz 1 in 40476 Düsseldorf

Seit Jahrzehnten wird mit deutschen Waffen in den brutalsten Kriegen der Welt gekämpft, gemordet, gestorben. Letztes Jahr, noch vor dem Regierungswechsel, exportierte Deutschland Rüstungsgüter im Wert von 9,35 Milliarden Euro. Ein neuer, schändlicher Rekord!

Die Regierung, die sich zunächst in Zurückhaltung übte, fiel ziemlich schnell in alte Gewohnheiten zurück. Deutschland unterstützt nun auch die Ukraine mit Waffen gegen Russland? Waffen statt Diplomatie? Kriegspolitik statt Friedenspolitik? Statt sich an Schlachten zu beteiligen, sollte Deutschland schlichten.

Auch der größte deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall liefert seine tödlichen Waffen und einzelne Waffenelemente.

Nun kommt die Ukraine hinzu. Wir lehnen den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands gegen die Ukraine ab! Aber wir sind dagegen, uns mit Waffen von Rheinmetall an diesem Krieg zu beteiligen.

Wir fordern den sofortigen Stopp aller Rüstungsexporte in Kriegs- und Krisengebiete!

WIR FORDERN DEN RÜCKTRITT DER REGIERUNG UND NEUWAHLEN!

GRÜNE und SPD machen mit ihren Waffenexporten gegen Russland das genaue Gegenteil von dem, was sie den Bürgern vor der Bundestagswahl versprochen hatten.

Das Grundgesetz verpflichtet in seiner Präambel die Bundesregierung, „dem Frieden der Welt zu dienen“ und nicht den Interessen der USA, der Nato und der Waffenindustrie.

Den Deutschen hatte die jetzige Bundesregierung bei der letzten Bundestagswahl versprochen, ihre Rüstungsexportpolitik restriktiver zu gestalten. „Keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete“ versprachen die Grünen.

Beide Versprechen hat die Bundesregierung gebrochen. Stattdessen spielt sie mit einem Weltkrieg und einem Atomkrieg.

Team Todenhöfer- Die Gerechtigkeitspartei wurde am 12.November in Berlin gegründet.

Der Gründer und Bundesvorsitzende Jürgen Todenhöfer (80) war vor der Parteigründung 50 Jahre Mitglied der CDU. Dem Bundestag gehörte er von 1972 bis 1990 an.

Die noch junge Partei mit dem überzeugenden Programm ist in NRW der Mitgliedsstärkste Verband Bundesweit und freut sich über stetig steigende Mitgliederzahlen.

WIR SIND TEAM TODENHÖFER -Die Gerechtigkeitspartei

Menschlich. Ehrlich. Unabhängig.

Wir sind eine politische Bewegung mutiger Menschen, die sich für Werte wie Respekt, Ehrlichkeit und Gerechtigkeit einsetzen.

Wir stellen endlich den Menschen in seiner Vielfalt in den Mittelpunkt der Politik.

Wir glauben, dass sich an unserem Umgang mit Älteren, Schwächeren, Benachteiligten und fremden Völkern das wahre Gesicht einer Gesellschaft zeigt. Unser Denken und Handeln orientiert sich an dem moralischen Grundprinzip: „Behandle andere Menschen so, wie du selbst behandelt werden willst.“ Deshalb kämpfen wir für mehr Menschlichkeit in der Politik und die gleiche Würde aller Menschen. Ob arm oder reich, egal woher sie kommen und welchen Glauben sie haben. Wir kämpfen gegen Kriegstreiber, Rassisten, Ausbeuter und Heuchler. Für mehr Respekt, mehr Mut, mehr Gerechtigkeit, mehr Menschlichkeit und mehr Unabhängigkeit.

Deutschland kann groß sein, ohne andere klein zu machen.

Deutschland kann stark sein, ohne andere zu schwächen.

