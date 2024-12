GOOGLE GIBT ZU: 95% haben den falschen Content

Die Suchergebnisseiten sind überladen mit Werbung, KI-generierten Inhalten und sogenannten Zero-Click-Suchen. Diese Veränderungen stellen Webseitenbetreiber vor Herausforderungen. Die SEO-Welt hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Was früher eine klar definierte Disziplin aus Keywords und Backlinks war, ist heute ein vielschichtiges Feld, in dem fragmentierte Suchlandschaften die Hauptrolle spielen. Nutzer suchen nach Antworten und finden diese immer häufiger direkt in den Suchergebnissen. Mit dem Aufkommen KI-basierter Suchsysteme hat sich die Weise, wie Inhalte entdeckt und konsumiert werden, verändert.

Diese Technologien ermöglichen es den Nutzern, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen und sofort maßgeschneiderte Antworten zu erhalten. Mit KI-basierten Suchsystemen, die Antworten (Google AI Overviews) direkt liefern, wird die mühsame Recherche teilweise obsolet. Das bisherige Suchparadigma “ Stichwort eingeben, zehn Links abgrasen, die Mühe der Informationssuche “ wird von der KI auf den Kopf gestellt. Mit modernen KI-Systemen wie ChatGPT oder Google Gemini kommunizieren wir u.a. in vollen Sätzen.

Willkommen in der Ära der Antwortmaschinen wie z.B. Perplexity oder SearchGPT. Die Zukunft wird stark von Ontologien und Wissensgraphen geprägt sein. Diese Technologien erleichtern nicht nur das Auffinden von Inhalten, sondern bieten auch die Möglichkeit, komplexe Zusammenhänge zwischen verschiedenen Konzepten darzustellen. Ontologien strukturieren Informationen und schaffen Verbindungen, während Wissensgraphen diese Beziehungen in Form von Netzwerken visualisieren. Dadurch können Inhalte nicht nur gefunden, sondern auch im richtigen Kontext verstanden werden.

In einer Ära, in der KI-generierte Inhalte die Norm sind, wird die menschliche Perspektive zu einem wichtigen Differenzierungsmerkmal. Unternehmen sollten daher auf Geschichten, persönliche Einblicke und Erfahrungen setzen. Authentizität und emotionale Ansprache sind von zentraler Bedeutung. SEO ist längst nicht mehr nur ein Kanal zur Kundengewinnung, sondern ein integraler Bestandteil der gesamten Marketingstrategie und spielt eine entscheidende Rolle bei der Conversion. Auch, wenn man zunehmend Verweise von Quellen wie perplexity.com, chatgpt.com oder anderen KI-Tools sehen wird, haben Menschen weiterhin Fragen, die aus vertrauenswürdigen Quellen beantwortet werden müssen.

Der Verweis zu Quellen wird ein wichtiger Bestandteil bleiben, auch, wenn Suchen weniger auf klassischem Keywordweg, sondern mehr aus natürlichen Konversationen kommen werden. Die Fähigkeit von Chatbots auf das Internet zuzugreifen, hat bereits jetzt die Art der Suche verändert. Das Gute ist aber, dass Suchmaschinen Futter brauchen “ also hochwertigen SEO Content. Qualitativ sollte man sich vor allem auf „Original Content“ fokussieren, und weniger darüber berichten, was woanders bereits steht.

Und am besten so intensiv und regelmäßig, dass man als Quelle irgendwann zur Marke wird, die für Suchmaschinen und Menschen vertrauensvoll wirkt. Sie möchten professionelle SEO-Texte schreiben lassen? “ Schreiben Sie mit TEXTER & SEO Österreich Ihre Erfolgsgeschichte in den Suchmaschinenrankings, denn nur wer den richtigen SEO Content hat, wird auch gefunden. Egal, ob Website-, Blog-, Landingpage- oder Shoptexte “ nur ein Mensch weiß, welcher Content verkaufspsychologisch am besten performt.

Bei TEXTER & SEO gibt es On-Point SEO Content inkl. laufender SEO-Betreuung (Onpage & Offpage), der vorne rankt und verkauft. Quality Content ist laut Google keinesfalls durch KI produzierter oder umgeschriebener Content, der ohne einzigartige Tiefe daherkommt. Nutzen Sie die Vorteile von KI bei der Themenrecherche und dem Clustering von wesentlichen Aspekten, aber verlassen Sie sich auf die Kompetenz von TEXTER & SEO Österreich, um eine eigenständige Contentperspektive zu entwickeln, die Ihre Expertise klar herausstellt:

– Emotionen ansprechen

– echten Infomehrwert bieten

– eine klare Meinung abbilden

– verkaufspsychologisch die richtigen Akzente setzen

Um aus der Masse der digitalen Inhalte hervorzustechen, sollte man People First Content liefern, der qualitativ zweifelsfrei überzeugt. Machen Sie jetzt Ihre Webseite mit TEXTER & SEO zur besten Datenquelle, damit Sie online bestmöglich wahrgenommen werden. Werden Sie zu Ihren Themen und Keywords bei der Google KI-Suche vorne gefunden, verkauft Ihr Online Content (Website, Online Shop, Blog oder Landingpage) bereits aktiv, sind Sie mit Ihrer Leadqualität zufrieden und widerspiegelt Ihr derzeitiges SEO Content Marketing Ihre unternehmerische Expertise?

Nein? “ Dann sollten SIe SENIOR SEO & Texter Mag. Wolfgang Jagsch kontaktieren!

Nr. 1 SEO Österreich “ 15 Jahre Erfahrung & SEO-Spezialknowhow

+43 650 46 46 498

jagsch@seo-textagentur.at

– Ihre Vorteile auf einen Blick:

– 15 Jahre Projekterfahrung im Bereich Content-Suchmaschinenoptimierung

– KI-Spezialknowhow, das sonst niemand hat (z.B. Tired Linkbuilding)

– ein spezialisierter Ansprechpartner => die bessere Direkt-Alternative zur SEO Agentur!

– monatliche SEO-Betreuung (Onpage, SEO Content, UX, Offpage, CRO-Tipps, Online PR, Content Marketing und technische SEO-Maßnahmen)

– umfassendes Online-Marketing-Knowhow => belegbar durch zahlreiche Praxisbeispiele im Bereich Content SEO

– holistische Themenabdeckung durch hilfreichen High Quality Content (100% human written inkl. KI-Insights), der der Nutzerintention folgt

– Rechtssicherheit: Einzigartiger Content, der nicht gegen Urheber-, Kennzeichnungs- und Leistungsschutzrechte verstößt

