Revision der Nase – Revision Nasen-OP – zweite Nasenkorrektur – www.nasen-chirurgie.at

www.nasen-chirurgie.at/leistungen/revision-nasen-op-wien – Nase-OP: zweite Korrektur der Nase

Die Revisionsrhinoplastik, auch Nasennachkorrektur (Nasen Op / Nasen Operation) genannt, ist ein spezialisierter chirurgischer Eingriff, der nach einer bereits durchgeführten Nasenoperation notwendig wird. Facharzt Dr. Michael Pichelmaier aus Korneuburg bei Wien bietet diese anspruchsvolle Operation an, um ästhetische oder funktionelle Probleme zu beheben, die nach dem ersten Eingriff bestehen geblieben oder neu entstanden sind. Die Gründe für eine zweite Nasen-OP sind vielfältig. Ästhetische Gründe umfassen Asymmetrien, unnatürliche Formen, Nasenrückenunregelmäßigkeiten oder eine unbefriedigende Nasenspitzenkorrektur.

Funktionell können Atembeschwerden auftreten, die durch eine zu starke Verengung der Nasenwege oder eine verbliebene Septumdeviation verursacht werden. Komplikationen wie übermäßige Narbenbildung, das Einsinken des Nasenrückens, bekannt als Sattelnase, oder eine mangelnde Stabilität der Nasenstruktur können ebenfalls eine Revision erforderlich machen. Da das endgültige Ergebnis einer Rhinoplastik erst nach vollständigem Abschwellen sichtbar wird, empfiehlt sich eine Wartezeit von mindestens neun Monaten, bevor eine Nachkorrektur in Betracht gezogen wird. Eine Revisionsrhinoplastik ist deutlich anspruchsvoller als die Erstoperation, da das Gewebe bereits vernarbt ist, die Durchblutung reduziert sein kann und die ursprüngliche Anatomie nicht mehr vollständig erkennbar ist.

Oft muss auf zusätzliches Knorpelmaterial von Ohr oder Rippe zurückgegriffen werden, da der bei der Erstoperation verwendete Septumknorpel nicht mehr ausreichend verfügbar ist. Der Ablauf beginnt mit einer gründlichen Beratung, bei der auch die Operationsunterlagen des Ersteingriffs einbezogen werden. Die Operation kann offen oder geschlossen durchgeführt werden, wobei bei komplexeren Fällen häufig die offene Technik notwendig ist. Die Heilungsdauer ist mit ein bis zwei Wochen Schienen- und Verbandstragen sowie einer beruflichen Auszeit von etwa ein bis zwei Wochen vergleichbar mit der Erstoperation, wobei Schwellungen bei Revisionen etwas länger anhalten können und die Nachsorge engmaschiger erfolgt.

Die Kosten für eine Revisionsrhinoplastik liegen mit 5.500 Euro bis 8.500 Euro als All-Inclusive-Paket über denen einer Erstoperation, was am höheren zeitlichen und technischen Aufwand sowie möglichen Zusatzmaterialien liegt. Risiken wie verzögerte Wundheilung oder erneute Unregelmäßigkeiten sind bei Revisionen ausgeprägter, weshalb eine realistische Erwartungshaltung und die Wahl eines erfahrenen Spezialisten entscheidend sind. Dr. Pichelmaier verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit über 4.000 selbstständig durchgeführten Nasenkorrekturen.

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Revision der Nase, Revision Nasen-OP, zweite Nasenkorrektur – www.nasen-chirurgie.at

Herr Dr. Michael Pichelmaier

Dr. Max Burckhard Ring 18/1/6

2100 Korneuburg

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