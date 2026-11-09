Ohne Medienkonzern im Rücken: Bergheimer Podcast „Küchentischromantik“ gewinnt Deutschen Netzwerk Award 2026

Bergheimer Podcast „Küchentischromantik“ gewinnt Deutschen Netzwerk Award und erhält nationale Newcomer-Nominierung

Innerhalb eines Jahres hat Philipp Lauterbach mit seinem unabhängigen Talk-Podcast eine bemerkenswerte Entwicklung erreicht. Neben dem Deutschen Netzwerk Award 2026 wurde das Format beim Podfluencer Festival als „Bester Newcomer Podcast national“ nominiert. Mit prominenten Gästen, wechselnden Co-Hosts und einer besonderen Idee wächst aus einem persönlichen Gesprächsformat eine eigenständige Medienmarke.

Bergheim, November 2026: Es braucht keinen Medienkonzern, kein Millionenbudget und kein großes Produktionsstudio, um Menschen zu erreichen und Geschichten zu erzählen, die bewegen. Dass auch unabhängige Podcast-Formate ihren eigenen Weg gehen können, zeigt „Küchentischromantik: Ein Gespräch unter Freunden“ aus Bergheim im Rhein-Erft-Kreis. Innerhalb eines Jahres hat Philipp Lauterbach das Format als Initiator, Gastgeber und Produzent aufgebaut und damit zunehmend auch über die Region hinaus Aufmerksamkeit gewonnen.

Ein besonderer Meilenstein ist die Auszeichnung mit dem Deutschen Netzwerk Award 2026 in der Kategorie „Herausragendes Unternehmertum“. Darüber hinaus wurde Küchentischromantik beim Podfluencer Festival in der Kategorie „Bester Newcomer Podcast national“ nominiert. Für ein unabhängig aufgebautes Format sind diese Anerkennungen eine besondere Bestätigung des bisherigen Weges.

Prominente Gäste, außergewöhnliche Lebensgeschichten und Gespräche ohne Drehbuch

Das Konzept von Küchentischromantik ist bewusst einfach: Im Mittelpunkt steht nicht die Inszenierung, sondern der Mensch. Philipp Lauterbach spricht gemeinsam mit wechselnden Co-Hosts mit Persönlichkeiten aus Sport, Musik, Unterhaltung, Unternehmertum und dem ganz normalen Leben. Dabei geht es um persönliche Wendepunkte, Erfolge, Rückschläge, ungewöhnliche Lebenswege und Geschichten, die häufig hinter der öffentlichen Wahrnehmung verborgen bleiben.

Dass dieses Konzept auch bekannte Persönlichkeiten anspricht, zeigt ein Blick auf die bisherige Gästeliste. Zu den Gesprächspartnern zählen unter anderem Schwergewichts-Boxlegende Axel Schulz, Deutschrap-Pionier AFROB sowie die aus der TV-Sendung „Goodbye Deutschland“ bekannten Auswanderer Caro und Andreas Robens. Neben prominenten Persönlichkeiten erhalten ebenso Unternehmer, Macher und Menschen mit außergewöhnlichen Alltagsgeschichten eine Plattform.

Die Gespräche folgen keinem starren Frage-Antwort-Schema. Unterschiedliche Perspektiven durch die wechselnden Co-Hosts, persönliche Erfahrungen und eine offene Gesprächsatmosphäre sollen Raum für Begegnungen schaffen, die authentisch bleiben und auch einmal überraschende Wendungen nehmen dürfen.

Mehr als ein Podcast: Menschen miteinander verbinden

Eine Besonderheit von Küchentischromantik geht über das eigentliche Gespräch hinaus. Der Netzwerkgedanke ist kein bloßes Schlagwort, sondern ein fester Bestandteil der Idee. Philipp Lauterbach bringt Gäste gezielt miteinander in Kontakt, wenn sich gemeinsame Interessen, geschäftliche Anknüpfungspunkte oder persönliche Verbindungen ergeben.

„Für mich endet ein Podcast-Gespräch nicht zwangsläufig mit dem Ausschalten der Mikrofone. Wenn ich Menschen zusammenbringen kann, die sich sonst vielleicht nie begegnet wären, entsteht ein zusätzlicher Mehrwert. Aus einem guten Gespräch kann so im besten Fall eine neue Bekanntschaft, eine Zusammenarbeit oder sogar ein gemeinsames Projekt werden“, beschreibt Lauterbach seinen Ansatz.

Damit verfolgt das Format einen Gedanken, der über klassische Interview-Podcasts hinausgeht: Menschen nicht nur eine Stimme zu geben, sondern sie auch miteinander zu verbinden. Der Podcast wird so zugleich zu einer Plattform für Begegnungen und zu einem Ausgangspunkt für neue Kontakte und Möglichkeiten.

„Am Ende ist es völlig egal, ob jemand im Fernsehen stattfindet, ein bodenständiges Handwerk ausübt oder als Legende im Boxring stand. Bei uns am Küchentisch zählt allein der Mensch und die Geschichte dahinter“, erklärt Philipp Lauterbach. „Ich wollte von Anfang an einen Ort schaffen, an dem echte Gespräche möglich sind. Ohne Drehbuch, ohne künstliche Inszenierung und ohne die Frage, welchen Bekanntheitsgrad jemand mitbringt. Dass wir dafür inzwischen ausgezeichnet und national nominiert werden, freut mich natürlich sehr. Mindestens genauso wichtig ist mir aber, was aus den Begegnungen entstehen kann.“

Unabhängig, persönlich und mit einer klaren Vision

Küchentischromantik wird unabhängig und ohne den Rückhalt eines Medienkonzerns produziert. Philipp Lauterbach verantwortet das Format als Gründer, Gastgeber und Produzent. Wechselnde Co-Hosts bringen unterschiedliche Perspektiven und Gesprächsdynamiken ein, während die persönliche Handschrift des Podcasts erhalten bleibt.

Die Auszeichnung beim Deutschen Netzwerk Award und die Nominierung beim Podfluencer Festival markieren wichtige Etappen einer Entwicklung, die noch lange nicht abgeschlossen ist. Die Vision geht dabei über den Podcast hinaus: Küchentischromantik soll sich langfristig zu einer eigenständigen Medienmarke entwickeln, die Menschen und ihre Geschichten sichtbar macht, neue Verbindungen schafft und aus Begegnungen zusätzliche Möglichkeiten entstehen lässt.

Dabei soll die persönliche Atmosphäre erhalten bleiben. Denn Wachstum und Reichweite sind für Lauterbach wichtige Ziele, aber nicht um jeden Preis. Der Mensch und die Geschichte hinter der Persönlichkeit sollen auch künftig im Mittelpunkt stehen.

Alle bisherigen Folgen von „Küchentischromantik: Ein Gespräch unter Freunden“ sind auf der offiziellen Website sowie bei Spotify, Amazon Music, Audible und Apple Podcasts verfügbar.

Website: https://www.eingespraechunterfreunden.de

Über den Podcast

„Küchentischromantik: Ein Gespräch unter Freunden“ ist ein unabhängiger Talk-Podcast aus Bergheim im Rhein-Erft-Kreis, gegründet und produziert von Philipp Lauterbach. Gemeinsam mit wechselnden Co-Hosts entstehen Gespräche mit Persönlichkeiten aus Sport, Musik, Unterhaltung, Unternehmertum und dem Alltag. Im Mittelpunkt stehen authentische Begegnungen, persönliche Geschichten und die Idee, Menschen nicht nur miteinander ins Gespräch, sondern bei passenden Anknüpfungspunkten auch miteinander in Verbindung zu bringen. 2026 wurde das Format mit dem Deutschen Netzwerk Award in der Kategorie „Herausragendes Unternehmertum“ ausgezeichnet und beim Podfluencer Festival als „Bester Newcomer Podcast national“ nominiert.

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Küchentischromantik: Ein Gespräch unter Freunden

Ansprechpartner: Philipp Lauterbach

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Herr Philipp Lauterbach

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„Küchentischromantik: Ein Gespräch unter Freunden“ ist ein unabhängiger Talk-Podcast aus Bergheim im Rhein-Erft-Kreis, moderiert und produziert von Philipp Lauterbach.

Gemeinsam mit wechselnden Co-Hosts entstehen Gespräche mit Persönlichkeiten aus Sport, Musik, Unterhaltung, Unternehmertum und dem Alltag. Im Mittelpunkt stehen authentische Begegnungen, persönliche Geschichten und der Gedanke, Menschen nicht nur miteinander ins Gespräch, sondern bei Bedarf auch miteinander in Verbindung zu bringen.

2026 wurde das Format mit dem Deutschen Netzwerk Award in der Kategorie „Herausragendes Unternehmertum“ ausgezeichnet und für den Titel „Bester Newcomer Podcast national“ beim Podfluencer Festival nominiert.

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Herr Philipp Lauterbach

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