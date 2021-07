Matthias Monsieur für Betreuung der Schlüsselkunden und Ausweitung des Kundenstammes von Lindy

Der global operierende Mannheimer Spezialist für IT- und AV-Konnektivität Lindy hat mit Matthias Monsieur einen neuen Key Account Manager für den deutschsprachigen Raum gewonnen. Er wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz die enge Betreuung der Schlüsselkunden und damit die Ausweitung des Kundenstammes weiter vorantreiben. „Die Bedürfnisse unserer Kunden liegen nicht nur im Bereich von Produkten und Lösungen, sondern auch vor allem in der Adaption von Serviceleistungen, verbunden mit der Optimierung und Installation individueller Kundenprozesse. Dies sind für mich die Schlüssel zum Aufbau einer nachhaltigen und langfristigen Kundenbeziehung“, gibt Monsieur zu verstehen.

Der studierte Betriebswirt bringt eine mehr als 20-jährige Vertriebserfahrung aus unterschiedlichen Unternehmen der Software- und Netzwerkbranche mit. Zuletzt arbeitete er mehrere Jahre für Kramer Germany. Sein Ziel ist, die Anzahl der Key-Accounts deutlich zu erhöhen und so seinen betreuten Kundenstamm auszubauen. „Mir ist es wichtig, Kundenwünsche und Bedürfnisse stets frühzeitig zu erkennen und daraus gemeinsam zielführende Strategien zu entwickeln. Erfolgreiches Business ist mehr als das Tauschen von Ware gegen Geld. Vernetztes Agieren, aus Produkten Lösungen entwickeln und professionelle Partnerschaft in der Kundenbeziehung sind für mich unabdingbar. Unsere Kunden und Partner können das von mir und dem Team erwarten“, betont Monsieur weiter und unterstreicht seine Haltung mit einem Zitat von Henry Ford: „Das Geheimnis des Erfolges ist, den Standpunkt des anderen zu verstehen.“

„Matthias Monsieurs langjährige Erfahrung und seine Fähigkeit, Anforderungen und Wünsche der Kunden im direkten Gespräch partnerschaftlich und lösungsorientiert zu erörtern, werden unserem Unternehmen helfen, die Bindung zu unseren Kunden weiter zu vertiefen und unser Angebot noch besser an ihren Erfordernissen auszurichten“, ergänzt Matthias Starke, Head of Sales DACH bei Lindy Deutschland.

