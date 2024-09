Neue Buchveröffentlichung: „Die Praxis der Energieheilung – Selbstheilungskräfte aktiviere

Entdecken Sie innovative Ansätze in Energiearbeit und Quantenheilung für ganzheitliches Wohlbefinden

Die Deutsche Heilerschule freut sich, die Veröffentlichung des Buches „Die Praxis der Energieheilung – Selbstheilungskräfte aktivieren: Energiearbeit und Quantenheilung“ von Brigitte Seidl-Lichtenberg und Sebastian Lichtenberg anzukündigen. Dieses Werk richtet sich an alle, die nach neuen Wegen suchen, um ihr Wohlbefinden auf körperlicher, emotionaler und spiritueller Ebene zu steigern.

In einer Zeit, in der immer mehr Menschen ganzheitliche Ansätze für Gesundheit und Lebensqualität suchen, bietet dieses Buch einen umfassenden Leitfaden zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Es verbindet traditionelles Wissen mit modernen Techniken und lädt Leserinnen und Leser ein, die tiefgreifende Verbindung von Körper, Geist und Seele zu erforschen.

Über die Autoren:

Brigitte Seidl-Lichtenberg ist Mitgründerin der renommierten Deutschen Heilerschule in Seefeld, Bayern. Erst im Erwachsenenalter begann sie, ihre besonderen Wahrnehmungen zu erforschen und für sich und andere einzusetzen. Ihre langjährige Erfahrung in Energiearbeit und Heilmethoden fließt in ihre Lehrtätigkeit und Publikationen ein.

Sebastian Lichtenberg suchte nach dem Verlust seiner Mutter in jungen Jahren nach alternativen Heilmethoden und entdeckte dabei das geistige Heilen. Die Wege der beiden Autoren kreuzten sich, und 2003 gründeten sie gemeinsam die Deutsche Heilerschule. Hier bieten sie praxisorientierte Kurse an, die sowohl Suchende als auch Fachleute wie Ärzte, Physiotherapeuten und Spezialisten aus verschiedenen Bereichen anziehen.

Zentral ist das Arbeiten mit Quantenbewusstsein und Informationsfeldern zur Heilung. Die Gründer setzen sich für die Zusammenarbeit von traditioneller Medizin und Energieheilkunde ein und bieten Ausbildungen zum HumanQuanten-Energetiker und Master an, die moderne Heiltechniken vermitteln.

Zentrale Themen des Buches:

– Selbstheilung aktivieren: Praktische Methoden, um die natürlichen Ressourcen des Körpers zu nutzen.

– Energie- und Chakra-Arbeit: Techniken zur Harmonisierung und Stärkung der inneren Energiezentren.

– Quantenheilung verstehen: Einführung in Ansätze, die wissenschaftliche Erkenntnisse mit energetischer Heilung verbinden.

– Schutz durch Energiefelder: Strategien zum Aufbau eines energetischen Schutzes im Alltag.

– Bedeutung der Atmung: Atemübungen zur Förderung von Entspannung und innerer Balance.

– Emotionale Blockaden lösen: Wege zur Identifikation und Auflösung hinderlicher Emotionen.

– Heilung durch Intuition: Förderung der eigenen Intuition als Werkzeug für persönliches Wachstum.

– Energiediagnostik: Methoden zur Erkennung und Behandlung energetischer Ungleichgewichte.

Ein Buch für Suchende und Neugierige

„Die Praxis der Energieheilung“ spricht insbesondere diejenigen an, die spüren, dass herkömmliche Ansätze nicht alle Fragen beantworten. Es bietet tiefgehende Einblicke und praktische Übungen, um neue Perspektiven auf Gesundheit und Wohlbefinden zu eröffnen. Leserinnen und Leser werden ermutigt, ihre innere Kraft zu entdecken und den Weg zu mehr Harmonie und spirituellem Wachstum zu beschreiten.

Verfügbarkeit:

„Die Praxis der Energieheilung – Selbstheilungskräfte aktivieren: Energiearbeit und Quantenheilung“ ist ab sofort als Taschenbuch im Buchhandel und online erhältlich.

