Nach 550 Episoden: Podcast „Stimme wirkt!“ startet mit „15 Minuten Stimme“ in ein neues Format

Der Salzburger Stimmexperte Arno Fischbacher erweitert seinen Podcast „Stimme wirkt!“ um eine wöchentliche Rubrik. Jeden Dienstag gibt es ab sofort eine konkrete Übung für Vortrag, Meeting und Kamera.

Salzburg, 15.09.2026 – Der Salzburger Stimmexperte Arno Fischbacher erweitert seinen Podcast „Stimme wirkt!“ um eine wöchentliche Kurzreihe. Jeden Dienstag gibt es ab sofort in „15 Minuten Stimme“ eine konkrete Übung für Menschen, die im Beruf gehört werden wollen – im Meeting, in der Verhandlung, vor der Kamera.

Seit 2020 erscheint „Stimme wirkt! – Der Podcast für hörbare Wirkung“ im Rhythmus von rund zwei Folgen pro Woche. Mehr als 550 Episoden sind so entstanden: Interviews mit Führungskräften, Wissenschaftlerinnen und Bühnenprofis, dazu Solo-Folgen zu Stimme, Körpersprache und Wahrnehmung. Nach der Sommerpause kommt jetzt eine zweite Spur dazu.

Ein Tipp, eine Übung, 15 Minuten

„15 Minuten Stimme“ folgt einem festen Bauplan: eine Alltagssituation, die viele kennen – der kurze Hintergrund, warum die Stimme dort kippt – und eine Übung, die sich noch am selben Tag anwenden lässt. Den Auftakt macht ein Themenblock unter dem Titel „Stimme unter Druck“. Die erste Folge widmet sich den hochgezogenen Satzenden, dem sogenannten Up-Speak, der Aussagen unbemerkt in Fragen verwandelt.

„Die meisten Menschen wissen sehr genau, was sie sagen wollen. Was ihnen fehlt, ist die Erfahrung, dass ihre Stimme das auch trägt“, sagt Arno Fischbacher. „Dafür braucht es keine Stimmausbildung, sondern ein paar Handgriffe, die man wirklich übt. Genau dafür sind die 15 Minuten da.“

Stimme als Führungsinstrument

Fischbacher arbeitet seit 25 Jahren als Coach und Trainer mit Führungskräften, Expertinnen und Selbstständigen im deutschsprachigen Raum. Seine These: Ob jemand Vertrauen auslöst, entscheidet sich weniger am Inhalt als daran, wie er klingt, wenn es darauf ankommt. „Unter Druck verrät die Stimme, ob jemand bei sich ist. Das hören alle im Raum – meist bevor sie es benennen könnten.“

Der Podcast bleibt dabei bewusst bei der Praxis. Die Freitagsfolgen mit Co-Host Andreas K. Giermaier setzen die Gesprächs- und Interviewreihe fort, die Dienstagsfolgen liefern das Handwerkszeug. Hörerinnen und Hörer tauschen sich in der LinkedIn-Community „Stimme wirkt! – Deine Praxis-Community“ über ihre Erfahrungen mit den Übungen aus.

Hören und weiterdenken

„Stimme wirkt!“ ist auf allen gängigen Plattformen verfügbar:

Spotify: https://open.spotify.com/show/3HdwhEhpSwjBaIIFZj2sAv

Alle Folgen und Shownotes: https://arno-fischbacher.com/podcast/

Über Arno Fischbacher

Arno Fischbacher ist Business Voice Coach, Rhetoriktrainer, Vortragsredner und Autor („Voice sells! Die Macht der Stimme im Business“). Er begleitet Führungskräfte, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Expertinnen und Experten, die mit Stimme, Präsenz und Haltung überzeugen wollen – im Gespräch, auf der Bühne und vor der Kamera. Zuvor war er 20 Jahre als Schauspieler und Theaterleiter tätig, Mitgründer eines Privatradios und langjähriger Studiosprecher. Er ist Gründer und Ehrenvorstand von Stimme.at, dem europäischen Netzwerk der Stimmexperten, lehrt an mehreren Universitäten und wurde als „Redner des Jahres“ ausgezeichnet. Sein Unternehmen Stimme wirkt – Fischbacher KG hat seinen Sitz in Salzburg.

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Fischbacher KG

Herr Arno Fischbacher

Rainbergstraße 3A

5020 Salzburg

Österreich

fon ..: +43 699 11000002

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email : arno@arno-fischbacher.com

Die Fischbacher KG mit Sitz in Salzburg (Österreich) bietet Leistungen rund um Stimme, Kommunikation und Präsenz an. Zum Portfolio gehören Vorträge und Keynotes sowie Inhouse-Workshops und Trainings. Arno Fischbacher arbeitet als Trainer, Speaker und Autor mit dem Fokus auf Stimmwirkung, kommunikative Präsenz und souveränes Auftreten in professionellen Kontexten.

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