Kredit abgelehnt – was tun? Welche Wege trotz Schufa-Eintrag offenbleiben

Eine Absage der Hausbank ist ärgerlich, aber selten das letzte Wort. Ein Kredit trotz negativer Schufa ist allerdings nur unter engen Bedingungen möglich und meist teurer als ein regulärer Ratenkredit

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Achtung! Kreditaufnahme kostet Geld.

Woran scheitert ein Kreditantrag bei der Hausbank?

Ob die Hausbank einen Kredit bewilligt, entscheidet vor allem die Bonitätsprüfung, und dabei hat die Schufa-Auskunft großes Gewicht. Die meisten gespeicherten Daten sind dabei unproblematisch. Nach Angaben der Schufa liegen zu mehr als 90 Prozent der erfassten Personen ausschließlich positive Vertragsinformationen vor. Dazu zählen etwa ordentlich geführte Girokonten, pünktlich bezahlte Handyverträge oder abbezahlte Kredite.

Schwierig wird es bei Negativmerkmalen wie Zahlungsausfällen, Mahnbescheiden oder Insolvenzverfahren. Ein solcher Eintrag kann eine Zusage verhindern, auch wenn Einkommen und Haushalt ansonsten solide aussehen. Bevor Sie den nächsten Antrag stellen, sollten Sie deshalb wissen, was genau in Ihrer Akte steht. Eine kostenlose Datenkopie stellt die Schufa auf Anfrage aus. Erst danach lässt sich sinnvoll entscheiden, ob Warten, Umschulden oder ein Kredit ohne Schufa der passende Weg ist.

Wie lange bleibt ein negativer Eintrag gespeichert?

Erledigte Zahlungsstörungen bleiben grundsätzlich drei Jahre gespeichert. Grundlage ist ein Regelwerk der Auskunfteien, der sogenannte Code of Conduct. Der hessische Datenschutzbeauftragte hat ihn zum 1. Januar 2025 genehmigt. Die Frist beginnt erst mit der vollständigen Zahlung, unabhängig davon, wie lange die Schuld vorher bestand.

Die 100-Tage-Regel seit 2025

Für einmalige Zahlungsstörungen kann sich die Speicherfrist seit Januar 2025 auf 18 Monate verkürzen. Dafür müssen drei Bedingungen zugleich erfüllt sein:

? Die Forderung wird innerhalb von 100 Tagen beglichen, nachdem sie an die Schufa gemeldet wurde.

? Bis zum Ablauf der 18 Monate kommen keine weiteren Negativdaten hinzu.

? Es gibt keine Einträge aus dem Schuldnerverzeichnis oder aus Insolvenzbekanntmachungen.

Einen Antrag brauchen Sie nicht, die Löschung erfolgt automatisch.

Was hat das BGH-Urteil von 2025 geändert?

Der Bundesgerichtshof hat am 18. Dezember 2025 entschieden, dass die Schufa beglichene Forderungen nicht sofort löschen muss (Az. I ZR 97/25). Damit bestätigte das Gericht die Fristen des Regelwerks im Grundsatz. Gleichzeitig verlangt es eine Prüfung im Einzelfall. Können Betroffene besondere Umstände vortragen, die ihr Interesse an einer Löschung deutlich stärker gewichten, kann ausnahmsweise eine kürzere Speicherung angemessen sein.

Eine Absage kann also auch eine Frage des Zeitpunkts sein. Steht die Löschung eines Eintrags in wenigen Monaten an, kann es sich lohnen, mit dem nächsten Antrag zu warten.

Was taugt ein Sofortkredit ohne Schufa wirklich?

Ein Sofortkredit ohne Schufa ist in erster Linie ein Kleinkredit mit festen Regeln, keine Blitzlösung. Die meisten Angebote dieser Art kommen von einer Bank aus Liechtenstein, die keine Daten mit der deutschen Auskunftei austauscht. Anfrage und Kredit erscheinen dadurch nicht in Ihrer Schufa-Akte. Amtliche Register wie das Schuldnerverzeichnis prüft die Bank aber trotzdem.

Dazu kommen spürbare Einschränkungen. Die Kosten liegen meist über denen eines gewöhnlichen Ratenkredits. Statt einer frei wählbaren Summe gibt es bei den gängigen Angeboten nur wenige feste Beträge bis höchstens 10.000 Euro. Vor der Zusage prüft die Bank Gehaltsnachweise und Kontoauszüge und lässt Ihre Identität bestätigen. Wichtig ist auch das Kleingedruckte. Vertragspartner ist eine Bank im Ausland, deren Bedingungen Sie deshalb besonders genau lesen sollten.

Die Zielgruppe ist entsprechend eng. Ein Kredit für Selbstständige ohne Schufa ist praktisch ausgeschlossen, denn verlangt wird ein festes Gehalt aus einer Anstellung oder eine Rente beziehungsweise Pension.

Neu ordnen statt neu leihen

Manchmal hilft kein zusätzlicher Kredit, sondern Ordnung in den bestehenden Verträgen. Eine Umschuldung trotz Schufa ersetzt mehrere teure Verpflichtungen durch ein einziges Darlehen, dessen Rate sich besser planen lässt. Der Gesetzgeber hat dafür eine Schutzregel eingebaut. Kostet das neue Darlehen effektiv mehr als das alte, steht dem Vermittler keine Vergütung zu.

Die Finanzsanierung geht einen anderen Weg. Sie kommt ohne neuen Kredit aus und soll die Zahlungen an einer Stelle bündeln, damit die monatliche Belastung sinken kann. Klären Sie vor einem Auftrag schriftlich, welche Kosten entstehen, denn der Verbraucherzentrale Bundesverband warnt ausdrücklich vor Betrugsmaschen unseriöser „Finanzsanierer“. Kostenlose Hilfe bieten in der Regel die anerkannten Schuldnerberatungsstellen von Kommunen, Wohlfahrtsverbänden und Verbraucherzentralen.

Wie finden Sie einen vertrauenswürdigen Vermittler?

Um einen seriösen Kreditvermittler zu erkennen, lohnt vor allem ein Blick darauf, wann und wofür er Geld verlangt. Nach § 655c BGB wird seine Vergütung erst fällig, wenn das Darlehen ausgezahlt ist und nicht mehr widerrufen werden kann. Gebühren für eine bloße Anfrage passen nicht zu diesem Prinzip. Ein Kredit ohne Vorkosten ist deshalb kein besonderes Entgegenkommen, sondern der gesetzliche Normalfall.

Achten Sie außerdem auf vollständige Pflichtangaben mit effektivem Jahreszins und auf klar benannte Partnerbanken. Kredit und Zusatzprodukte sollten erkennbar voneinander getrennt sein. Ein Zusatzvertrag sollte nie Bedingung dafür sein, dass Ihre Anfrage bearbeitet wird.

Auch die Zulassung ändert sich. Zum 20. November 2026 löst eine eigene Erlaubnis nach § 34k GewO die bisherige Erlaubnis nach § 34c GewO für die Vermittlung von Verbraucherkrediten ab, verbunden mit einem Eintrag im öffentlichen Vermittlerregister. Alte Erlaubnisse laufen spätestens im November 2027 aus.

Welcher Weg passt zu Ihrer Situation?

Das entscheidet ein ehrlicher Blick auf drei Punkte: den Inhalt Ihrer Schufa-Akte, die Stabilität Ihres Einkommens und die Höhe Ihrer laufenden Verpflichtungen. Steht die Löschung eines Eintrags bald an, kann Abwarten die günstigste Lösung sein. Belasten mehrere Raten den Haushalt, kann eine Umschuldung oder Sanierung mehr Luft schaffen als zusätzliches Geld. Ein schufafreier Kleinkredit kommt vor allem für Angestellte mit festem Einkommen infrage, die einen überschaubaren Betrag benötigen.

Vergleichen Sie Angebote in jedem Fall in Ruhe und unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht vollständig verstanden haben. So wird aus der ersten Absage im besten Fall der Anlass, die eigenen Finanzen neu zu ordnen.

Hinter dieser Anzeige steht die Bavaria Finanz Service e.K, ein Kreditvermittler aus Niederbayern, der neben schufafreien Krediten auch Ratenkredite, Umschuldungen und Finanzsanierungen vermittelt.

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Quellen

? schufa-und-finanzen.net: Schufa-Auskunft, nur positive Vertragsinformationen? (2025), mit Schufa-Angabe zu über 90 % Positivdaten; bestätigt durch finanzen.net (2026)

? LTO: BGH, Urteil v. 18.12.2025, Az. I ZR 97/25 (2025)

? ZDFheute: BGH, Schufa darf Schuldnerdaten auch nach Zahlung speichern (2025)

? mobiFlip: SCHUFA kündigt neue 100-Tage-Regelung an (2024)

? gegen-hartz.de: Speicherfristen bei der Schufa (2025)

? Verbraucherzentrale NRW: Pressemitteilung zur kostenfreien Schufa-Auskunft

? Sigma Kreditbank AG: Kredit-Übersicht, sigmakreditbank.li (2026)

? GIROMATCH: Sigma Kreditbank Erfahrungen & Rezension (2026)

? Schweizer-Kredit24: Wie funktioniert der schufafreie Kredit aus Liechtenstein? (2025)

? § 655c BGB, Vergütung (Wortlaut nach gesetze.legal)

? Verbraucherzentrale Bundesverband: Betrug mit Vorabzahlungen nach Kreditanfragen (2020)

? Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz: Checkliste zur Bewertung von Schuldnerberatungsangeboten

? IHK Karlsruhe: Der neue § 34k GewO (2026)

? IHK Bonn: Darlehensvermittler (2026)

? EUR-Lex: Zusammenfassung der Richtlinie (EU) 2023/2225 über Verbraucherkreditverträge

? Bavaria Finanz Service e.K.: Startseite, Impressum, Kooperationspartner, bavariafinanz.com (2025)

? OVM Online Vertrieb Marketing GmbH: Startseite, ovmgmbh.de (2025)

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