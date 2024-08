Job-Portale funktionieren nicht mehr!

Herwig Erlacher erfindet neue Methode für die gezielte Personalsuche

Immer mehr Unternehmen stehen trotz der Vielzahl an Jobportalen vor der Herausforderung, geeignetes Fachpersonal zu finden. Der Wiener Unternehmensberater Mag. Herwig Erlacher hat dieses Problem erkannt und eine innovative Komplettlösung für eine nachhaltige Mitarbeitergewinnung entwickelt, die den aktuellen Anforderungen gerecht wird. Durch den Einsatz spezieller Job-Funnels gelingt es dem findigen Unternehmensentwickler Herwig Erlacher, gezielt Fachkräfte aus unterschiedlichsten Branchen für seine stetig wachsende Kundschaft in der gesamten DACH-Region zu gewinnen.

Im Vergleich zu klassischen Jobportalen ist die Erfolgsquote dabei deutlich höher, da die Jobanzeigen gezielt an potenzielle Bewerber herangetragen werden. „Das ist ein echter Gamechanger, da man nicht mehr aktiv nach passenden Jobs suchen muss. Vor allem jüngere Bewerber interessieren sich nicht mehr dafür, sich durch unzählige Jobportale und deren Anzeigen zu klicken. Direktanzeigen erzielen hier einfach bessere Ergebnisse. Der Erfolg gibt uns recht: In kürzester Zeit gewinnen wir für jeden Kunden die benötigten Fachkräfte“, erläutert Herwig Erlacher die Vorteile seiner neuen Personalgewinnungsmethode.

Die speziell entwickelten Job-Funnels gehen dabei über die reine Erfassung von Qualifikationen hinaus. Die Methode stellt sicher, dass Bewerber nicht nur fachlich geeignet sind, sondern auch die Werte und Unternehmenskultur des jeweiligen Unternehmens teilen. „Unser Erfolg zeigt, dass der neue Ansatz, Werte und Unternehmenskultur in den Mittelpunkt der Personalgewinnung zu stellen, die beste Methode ist, um langfristige Mitarbeiterbeziehungen aufzubauen“, betont der Wiener Unternehmensberater Herwig Erlacher die Ausrichtung seiner Methode.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HE Consulting

Herr Herwig Erlacher

Marokkanergasse 7

1030 Wien

Österreich

fon ..: +43 699 118 363 86

web ..: https://he-brands.com/impressum

email : office@herwigerlacher.com

HERWIG ERLACHER LÄSST UNTERNEHMEN WACHSEN.

Sind Sie bereit Ihr Unternehmen zu transformieren und nachhaltig wachsen zu lassen?

In Sachen Organisationsentwicklung, Marketing- und Vertriebsoptimierung verfügen Mag. Herwig Erlacher und sein eingespieltes Team an Spezialisten über jahrelange Praxiserfahrung in unterschiedlichen Branchen. Dabei geht es nicht darum, bereits alle Antworten zu kennen, sondern vielmehr darum die richtigen Fragen zu stellen! Mag. Erlacher tut genau das und ermöglicht so die systematische Optimierung von bestehenden Organisations-, Marketing- und Vertriebsprozessen. Ausgehend von einer umfassenden Wachstumsanalyse leitet HE Consulting die richtigen Strategiemaßnahmen auf der Metaebene ein, die zu mehr Umsatz und Markenbekanntheit führen!



