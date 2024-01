Ihre Reinigungsfirma aus Berlin

Meerkamp Service GmbH

REINIGEN, SCHÜTZEN, PFLEGEN

Gebäudereinigung

Die Meerkamp Service GmbH bietet ein breites Angebot an Gebäudereinigungsarbeiten an. Das Unternehmen findet Ihren Sitz in Berlin und ist vertrauter Partner von grossen Liegenschaftsbetreuer und Verwaltungen.

Unsere langjährigen Mitarbeiter-/ innen sind immer up-to-date betreffend Materialien und Reinigungsmethodik. Sie werden laufend intern, sowie extern geschult. Zufriedene Mitarbeiter-/ innen leisten Qualitätsarbeit. Die Meerkamp Service GmbH wird familiär durch die Eigentümer geführt. Alle werden geschätzt und mit grossem Respekt behandelt.

Meerkamp Service GmbH fördert:

o Teamverhalten

o Umweltbewusstsein

o Flexibilität

o Dienstleistermentalität

Meerkamp Service GmbH verfügt über:

o Einen grossen und modernen Maschinenpark

o Einen sehr guten Lieferantenstamm

o Grosses Know-how in allen Belangen der Reinigunsbranche

Wir bieten an:

Unterhaltsreinigung

Glas- und Fassadenreinigung

Grund- und Spezialreinigung

Baureinigung

Für ein unverbindliches Angebot melden Sie sich bitte bei uns.:

Meerkamp Service GmbH

GF Dirk Thomas Meerkamp

Friedrichstr. 171

10117 Berlin

Tel: 030 / 767648027

Fax: 030 / 767648018

Email: info@meerkamp-service.de

Page: www.meerkamp-service.de

