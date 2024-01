Ein süßes Geschenk für die Liebe: Exklusive Pralinendosen zum Valentinstag

Am 14.02. ist Valentinstag – Jetzt exklusive Pralinendosen bestellen, als süßes Geschenke für die Liebe

In Vorbereitung auf den romantischsten Tag des Jahres präsentieren wir unsere Pralinendosen aus Metall. Diese Dosen bieten die perfekte Möglichkeit, Ihren Liebsten zum Valentinstag eine süße Überraschung zu bereiten, indem Sie sie mit köstlichen Pralinen oder anderen Leckereien füllen. Der Zweitnutzen zur Aufbewahrung anderer Gegenstände oder Lebensmittel ist ebenfalls gegeben, was die Verpackung wiederum sehr nachhaltig macht.

Unsere Herzdosen aus Metall gibt es in den verschiedensten Größen, in Rot, Gold, Silber und mit Rosenmotiv. Die Dosen in Herzform aus Weißblech sind ebenfalls für Pralinen geeignet und bieten eine süße Überraschung für den Valentinstag.

Auch pinke Teedosen gibt es beim Dosenprofi – hier kann man ganz einfach Tee als Geschenk den Liebsten schenken.

Die Valentinstag-Dosen-Aufbewahrungsbehälter vereinen stilvolles Design mit Funktionalität und sind das ideale Geschenk, um Liebe und Zuneigung auszudrücken. Hergestellt aus strapazierfähigem Weißblech, bieten sie nicht nur eine ansprechende Optik, sondern auch einen sicheren Schutz für die köstlichen Inhalte.

Wir bieten auch Valentinstag Kerzenverpackung an, neu sind unsere Kerzenverpackungen in weiß und schwarz mit einem Deckel in Bambusoptik!

Die nachhaltige Verpackung umfasst verschiedene Designs und Größen, um den individuellen Vorlieben gerecht zu werden. Von klassisch-romantisch bis hin zu modern und verspielt – sowohl Herzdosen in verschiedenen Größen als auch quadratische oder rechteckige Dosen mit echten Schleifen – ADV PAX Lutec hat für jeden Geschmack die passende Pralinendose im Angebot.

Die Dosen für den Valentinstag können ganz nach persönlichem Geschmack befüllt werden. Ob handgefertigte Pralinen, Schokoladenherzen oder andere süße Leckereien – die Dosen bieten Raum für kreative Geschenkideen. Das Beste ist: all unsere Dosen sind lebensmittelecht und können somit in direkten Kontakt mit Lebensmittel kommen, ohne dass das Produkt noch zusätzlich in eine Plastikverpackung muss! Wir sind zertifizierter Dosenhersteller. Damit wird der Valentinstag zu einem unvergesslichen Erlebnis für Paare, die ihre Liebe mit etwas Besonderem feiern möchten.

Unsere Pralinendosen aus Weißblech sind nicht nur ein Symbol der Liebe, sondern auch eine stilvolle Möglichkeit, die Liebe zu feiern und süße Erinnerungen zu schaffen.

Die Dosen zum Valentinstag gibt es bereits ab einer kleinen Stückzahl von einer Verpackungseinheit online unter www.adv-dosenshop.com.

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

Ob Blechdosen bedrucken oder Verpackungsentwicklung von Werbedosen und Werbeverpackungen, können Kunden in der Dosenfabrikation der Blechdosenfabrik von ADV PAX Lutec nahezu jede Dosen bedrucken, bestellen und kaufen , die in der Dosenherstellung möglich ist.

