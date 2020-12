In Zeiten des Lockdowns sind viele Menschen in ihren Möglichkeiten eingeschränkt. Social Viewing ermöglicht es in virtuellen Räumen gemeinsame Zeit zu verbringen und sogar neue Menschen zu treffen.

Die deutsche Social Viewing Plattform StreamParty (streamparty.com) unterstützt ab sofort auch Joyn und ermöglicht das gemeinsame Filmerlebnis für Moviefans. Bis zu 50 Zuschauer können sich live verbinden und miteinander synchron Filme oder Serien anschauen und dabei kommunizieren, auch per Videochat.

Im kostenlosen Service können öffentliche Partys unbegrenzt und bis zu 4 Stunden privater Partys geplant werden. Damit muss auch im Lockdown niemand einsam sein.

Press Play – starte deinen virtuellen Filmabend

Die Nutzung von StreamParty ist einfach und schnell erklärt. Sobald du StreamParty auf Chrome oder Firefox installiert hast, kannst du über einen der unterstützten Streaming Dienste – Netflix, Amazon Prime, Disneyplus, YouTube und Joyn – einen Film auswählen. Auf dem Erweiterungssymbol „Start the Party“ erstellst du unmittelbar eine neue Party mit deinem Wunschfilm. Ist eine Session erstellt, erhältst du einen Link, den du mit deinen Freunden teilen kannst. Über diesen können sie deiner Party beitreten. Dein virtueller Filmabend ist dann nur noch ein Klick entfernt!

Der Vorteil: Nie wieder manuelles Synchronisieren der Filme, denn vorspulen, zurückspulen oder stoppen übernimmt ab jetzt StreamParty. Auch auf gute Gespräche musst du während des Films nicht verzichten. Egal ob live über den Videocall oder ungestört über die integrierte Chatfunktion – mit StreamParty könnt ihr auch virtuell zusammen weinen lachen und euch gruseln. Dafür wird kein weiteres Tool benötigt und du kannst den Abend ganz gemütlich und ohne technische Schwierigkeiten genießen.

Save the Date – plane deinen Filmabend im Voraus

StreamParty ermöglicht dir das Voreinstellen von Partys. Das heißt: Du kannst deinen virtuellen Filmabende nicht nur spontan stattfinden lassen, sondern auch im Voraus planen. So könnt ihr euch bereits Tage vor dem geplanten Filmabend entspannt für einen Film entscheiden, Snacks besorgen und am gewünschten Tag mit einem Klick euren Filmabend starten. Dein virtueller Filmabend wird so zu einem echten Event für dich und deine Liebsten. Du hast Lust mal etwas ganz Neues auszuprobieren? Dann nutze das neue Party Feature, bei dem du bereits mit einer kostenlosen Mitgliedschaft unbegrenzt an öffentlichen StreamPartys teilnehmen und neue Leute kennenlernen kannst.

