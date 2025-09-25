e*Message zeigt führende Lösungen für Kommunen, Stadtwerke und KRITIS auf der Kommunale 2025

Intelligente Alarmierung mit dem hochredundanten, deutschlandweiten Sicherheitsfunknetz und maximaler Schutz für Alleinarbeiter

Berlin, 25.9.2025 – Auf der Fachmesse Kommunale vom 22.-23. Oktober 2025 in Nürnberg informiert die e*Message W.I.S. Deutschland GmbH, einer der führenden deutschen Anbieter für Alarmierungslösungen, über ihr deutschlandweit verfügbares Sicherheitsfunknetz sowie die innovative Lösung e*inzelarbeiter. Mit über 25 Jahren Erfahrung bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen „Made in Germany“ für höchste Ansprüche an Sicherheit, Verfügbarkeit und Redundanz – insbesondere für Kommunen, Stadtwerke und KRITIS-Organisationen. Besucher finden e*Message in Halle 9, Stand 9-724.

Kommunen und insbesondere KRITIS-Betriebe wie Stadtwerke stehen vor großen Herausforderungen: Die Sicherstellung der Versorgungssicherheit, der Schutz kritischer Infrastrukturen und die Bewältigung zunehmender Krisen erfordern moderne, zuverlässige und rechtssichere Alarmierungslösungen. e*Message unterstützt dabei mit umfassenden Systemen.

Das deutschlandweit verfügbare Sicherheitsfunknetz – zuverlässige Alarmierung auch im Krisenfall

e*Message betreibt seit über 25 Jahren das deutschlandweit flächendeckende Sicherheitsfunknetz mit über 700 Sendestationen und bietet damit eine enorm hohe Redundanz für Alarmierung und Notfallkommunikation. Dieses Funknetz ist unabhängig von Mobilfunk- und Festnetzinfrastrukturen und ermöglicht eine sichere, sofortige und priorisierte Übermittlung von Alarmmeldungen – auch wenn herkömmliche Netze ausfallen oder überlastet sind. Gerade für Kommunen, Stadtwerke und KRITIS-Unternehmen ist diese Redundanz essenziell, um im Krisenfall Kommunikation und Koordination der Einsatzkräfte sicherzustellen.

Stabile Notfallkommunikation – auch bei Ausfall von Mobilfunknetzen

Mobilfunknetze können im Katastrophenfall schnell zusammenbrechen oder überlastet sein. Das Sicherheitsfunknetz von e*Message stellt sicher, dass kritische Nachrichten auch dann zuverlässig ankommen – bundesweit. Ob für Energieversorgung, Winterdienst, Entsorgung oder Alarmierung und Notfallkommunikation – das satellitengestützte e*Message Sicherheitsfunknetz ist eine maximal sichere technische Basis für die Resilienz kommunaler und kritischer Infrastrukturen sowie den Bevölkerungsschutz. Das Sicherheitsfunknetz ist sofort nutzbar, ohne eigene Infrastrukturinvestitionen. Die hohe Reichweite sorgt zudem für Funkabdeckung auch in abgelegenen oder schwer zugänglichen Bereichen wie Kellern oder Tiefgaragen, wo Mobilfunk oft versagt.

Viele Energieversorger setzen schon seit langem erfolgreich auf das e*Message Sicherheitsfunknetz, auch wenn es um die Absicherung von Steuerungen und Schaltungen geht. Die unabhängige Funkinfrastruktur bietet eine hochverfügbare und sichere Kommunikationsbasis, die entscheidend zur Vermeidung von Ausfällen und zur Einhaltung gesetzlicher KRITIS-Vorgaben beiträgt.

Maximaler Schutz für Alleinarbeiter – mit e*inzelarbeiter

Ein weiterer Schwerpunkt am Messestand ist die intelligente PNA (Personen-Notsignal-Anlage) e*inzelarbeiter. Alleinarbeit ist in vielen sicherheitskritischen Branchen, von der Energieversorgung über das Baugewerbe bis hin zum kommunalen Bereich, Alltag und birgt besondere Risiken. Gesetzliche Vorgaben, insbesondere im KRITIS-Umfeld, fordern daher umfassende Schutzmaßnahmen.

Die modulare und flexible Lösung von e*Message bietet maximale Sicherheit durch zuverlässige, mehrstufige Alarmierung. Mit Funktionen wie automatischer Sturzregistrierung, Bewegungslosigkeitserkennung, diskreter Alarmauslösung und präziser Geopositionierung ermöglicht e*inzelarbeiter schnelle Hilfe in Notfällen, selbst in abgelegenen Einsatzgebieten.

Die Lösung ist intuitiv bedienbar, lässt sich einfach und schnell integrieren und flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassen – vom kleinen Betrieb bis zum Großunternehmen. Sie bietet Personen, die allein und oft in gefährlichen Umgebungen arbeiten, maximale Schutzfunktionen und kann im Ernstfall Leben retten, ob im technischen Bereich oder in sozialen Brennpunkten.

Die Experten von e*Message beraten am Stand 9-724 in Halle 9 zu den Lösungen und Einsatzmöglichkeiten.

Über e*Message: www.emessage.de

Die e*Message W.I.S. Deutschland GmbH mit Sitz in Berlin ist Betreiber eines deutschlandweit flächendeckenden satellitengestützten Spezialfunknetzes und stellt modernste Alarmmanagement-Lösungen bereit. Mit ihnen werden Einzelpersonen und Personengruppen (z. B. Bereitschaftsteams und Einsatzkräfte) zuverlässig, schnell sowie zielgenau alarmiert, informiert und koordiniert. Auch für die Prozessoptimierung in Unternehmen (u. a. Anlagensteuerung, M2M) stellt e*Message intelligente Anwendungen bereit. Im Dezember 1999 gegründet, wurden bereits im darauffolgenden Jahr die Funkrufaktivitäten der Deutschen Telekom übernommen und ständig weiterentwickelt.

