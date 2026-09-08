Dunkel Design erweitert Webdesign-Angebot für Schreiner und Tischler

Dunkel Design baut seinen Branchenfokus im Handwerk aus und entwickelt Webdesign-Lösungen, die gezielt auf Schreinereien und Tischlereien zugeschnitten sind.

Köln, 08. September 2026 – Dunkel Design baut sein branchenspezifisches Angebot weiter aus und erweitert den Fokus im Bereich Webdesign für Schreiner und Tischler. Damit reagiert das Kölner Design- und Webstudio auf die besonderen Anforderungen handwerklicher Betriebe, die online nicht nur sichtbar sein, sondern auch Vertrauen aufbauen und passende Anfragen gewinnen müssen.

Im Mittelpunkt steht ein Webdesign-Ansatz, der speziell auf die Bedürfnisse von Schreinereien und Tischlereien zugeschnitten ist. Anders als bei vielen allgemeinen Unternehmenswebsites geht es hier nicht nur um eine ansprechende Gestaltung, sondern auch um die klare Darstellung von Leistungen, Projekten, Spezialisierungen und Arbeitsweise.

„Gerade bei Schreinern und Tischlern entscheidet die Website oft mit darüber, ob aus Interesse tatsächlich eine Anfrage wird“, erklärt Moritz Dunkel, Inhaber von Dunkel Design. „Viele Betriebe leisten hervorragende Arbeit, zeigen online aber nicht klar genug, was sie auszeichnet, für welche Projekte sie der richtige Ansprechpartner sind und wie eine Zusammenarbeit abläuft.“

Das erweiterte Angebot richtet sich insbesondere an Schreinereien, Tischlereien und Innenausbau-Betriebe, die ihre Leistungen professioneller präsentieren, online besser gefunden werden und gezielter qualifizierte Anfragen erhalten möchten. Dabei verbindet Dunkel Design Webdesign, Struktur, Nutzerführung und Sichtbarkeit zu einem stimmigen Gesamtkonzept.

Ein besonderer Fokus liegt auf der unterschiedlichen Erwartungshaltung potenzieller Kunden. Wer ein individuelles Möbelstück oder einen hochwertigen Innenausbau sucht, benötigt andere Informationen als jemand, der eine Reparatur anfragt oder als Architekt nach einem verlässlichen Umsetzungspartner sucht. Genau diese Unterschiede sollen auf einer guten Website sichtbar und verständlich abgebildet werden.

Mit dem Ausbau dieses branchenspezifischen Angebots unterstreicht Dunkel Design den eigenen Anspruch, Websites nicht nach Schema F umzusetzen, sondern stärker an den realen Anforderungen einzelner Branchen auszurichten.

Weitere Informationen zum Thema Webdesign für Schreiner und Tischler finden Interessierte unter:

https://www.moritzdunkel.de/webdesign-fuer-schreiner-und-tischler/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dunkel Design

Herr Moritz Dunkel

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Köln 50737

Deutschland

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email : kontakt@moritzdunkel.de

Dunkel Design ist ein inhabergeführtes Design- und Webstudio mit Sitz in Köln. Seit 2004 entwickelt Gründer und Inhaber Moritz Dunkel professionelle Markenauftritte für Selbstständige, kleine und mittelständische Unternehmen, Handwerksbetriebe, Praxen, Kanzleien und Dienstleister. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung ganzheitlicher Unternehmensauftritte – von der strategischen Markenentwicklung über Logodesign und Corporate Design bis hin zu Webdesign, WordPress-Websites und der langfristigen Betreuung digitaler Projekte. Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch Suchmaschinenoptimierung (SEO), Online-Marketing, Website-Pflege und Wartung sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung bestehender Internetauftritte.

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