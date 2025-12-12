AIdentical automatisiert personalisierte Kundenansprache: Drei neue Lösungen für Vertrieb und Service

AIdentical erweitert Portfolio: Automatisierte Video-Lösungen für Kunden Reaktivierung, Onboarding und Lead-Management

AIdentical, Anbieter für KI-gestützte Videokommunikation, baut sein Dienstleistungsangebot weiter aus. Das Unternehmen reagiert auf den Bedarf nach skalierbaren Alternativen zur klassischen Textkommunikation und stellt ab sofort drei spezialisierte Lösungen für kritische Phasen des Kundenlebenszyklus bereit: Kundenreaktivierung, Onboarding und Lead-Qualifizierung.

Hintergrund der Produkterweiterung ist die sinkende Effizienz herkömmlicher Kontaktkanäle. Da E-Mail-Kampagnen im B2B- und B2C-Umfeld oft rückläufige Reaktionsraten verzeichnen, setzt AIdentical auf die visuelle Ansprache durch digitale Avatare. Das System generiert dabei Videos, die den Empfänger nicht nur namentlich adressieren, sondern dynamisch auf variable Datenpunkte wie die individuelle Kaufhistorie, Vertragsdetails oder vergangene Interaktionen eingehen.

Skalierbare Produktion aus Bestandsdaten

Die technische Grundlage bildet eine Verknüpfung von generativer KI mit den CRM-Systemen der Auftraggeber. Durch diese Integration entfällt die manuelle Aufzeichnung einzelner Clips. Nach Unternehmensangaben ermöglicht die Infrastruktur die Produktion von bis zu 2.500 individuellen Videos innerhalb von 48 Stunden.

David Rudolph, Gründer von AIdentical, ordnet den Ansatz ein: „Textnachrichten werden zunehmend ignoriert. Video schafft Aufmerksamkeit, Personalisierung schafft Relevanz. Wir kombinieren beides in einem skalierbaren Format.“

Die drei neuen Lösungen im Detail

Das Portfolio wurde spezifisch für Szenarien entwickelt, in denen persönlicher Kontakt notwendig, aber personell oft nicht leistbar ist:

Lösung für Kundenreaktivierung: Dieses Modul richtet sich an Unternehmen mit einem hohen Bestand an inaktiven Kunden. Anstelle generischer „Wir vermissen Sie“-E-Mails generiert das System personalisierte Videobotschaften, die spezifische Angebote basierend auf dem früheren Nutzungsverhalten unterbreiten. Ziel ist die Wiederaufnahme der Geschäftsbeziehung.

Lösung für Onboarding: Um Neukundenprozesse zu standardisieren, ermöglicht diese Lösung den Versand mehrteiliger Video-Serien. Diese begleiten den Kunden nach dem Vertragsabschluss, erklären erste Schritte oder stellen Ansprechpartner vor. Dies dient der Entlastung des Kundensupports bei gleichbleibender Informationsdichte.

Lösung für Lead-Qualifizierung: Im Vertriebsprozess übernimmt das System die initiale Kontaktpflege (Nurturing). Potenzielle Interessenten erhalten über mehrere Kontaktpunkte hinweg personalisierte Informationen, bevor sie an einen Vertriebsmitarbeiter übergeben werden. Dies stellt sicher, dass Vertriebsteams ihre Ressourcen auf vorinformierte Kontakte konzentrieren können.

Integration und Service-Umfang

Ein zentraler Aspekt des Angebots ist die Kompatibilität mit bestehenden IT-Infrastrukturen. Alle drei Lösungen lassen sich in gängige CRM-Plattformen integrieren. Dies ermöglicht es Unternehmen, den Versand der Videos ereignisbasiert – etwa nach Ablauf eines Vertrags oder bei Registrierung eines Leads – automatisch auszulösen.

AIdentical positioniert sich dabei als Full-Service-Dienstleister. Das Unternehmen übernimmt neben der Bereitstellung der Technologie auch das komplette Setup, die Erstellung der digitalen KI-Avatare sowie die Entwicklung der Skripte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Maximfied GmbH

Herr David Rudolph

Heumadener Straße 48/3

73760 Ostfildern

Deutschland

fon ..: 017655085062

web ..: https://aidentical.de/

email : info@aidentical.de

AIdentical ist ein spezialisierter Anbieter für KI-generierte Videokommunikation. Das Unternehmen entwickelt Softwarelösungen, die es Vertriebs- und Serviceorganisationen ermöglichen, personalisierte Videoinhalte automatisiert und datenschutzkonform zu erstellen. Der Fokus liegt auf der Steigerung der Prozesseffizienz in der direkten Kundenkommunikation.

Pressekontakt:

Maximfied GmbH

Herr David Rudolph

Heumadener Straße 48/3

73760 Ostfildern

fon ..: 017655085062

email : info@aidentical.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.