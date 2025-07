Tribute-Album neu aufgelegt!

Auf dem Album „A Tribute To Zupfgeigenhansel“ verneigen sich Bands wie NoRMAhl, Feuerschwanz und viele andere nahmhafte Künstler vor ihren Vorbildern. Interpretationen von Liedern wie „Es wollt ein Bauer früh aufstehn“ oder „Waldfest“ werden so nicht nur für Zupfgeigenhansel-Fans ein Muss!

Vor über 50 Jahren von Thomas Friz (+) und Erich Schmeckenbecher gegründet standen die deutschsprachigen Folk-Pioniere zum ersten Mal unter dem Namen Zupfgeigenhansel auf der Bühne.

Die beiden waren gewissermaßen die Punks der neuen Volksliedszene in der BRD. Mit ihrem Debütalbum „Volkslieder 1“ (1976) rückten sie deutsches Liedgut in ein neues Licht, indem sie es mit einem zeitgemäßen Konzept wiederbelebten.

Die Musik des legendären Folk-Duos Zupfgeigenhansel ist auch heute immer noch hochaktuell: Erst kürzlich wurde ihr Stück „Sog nischt kejnmol“ für die Terra X-Doku über den jüdischen Widerstand (ZDF) als Titelsong ausgewählt. Millionenfach wurde ihre Version von „Ich bin Soldat, doch bin ich es nicht gerne“ bei Youtube gestreamt.

Kein Wunder, dass die deutschen Simon & Garfunkel mit ihrer Musik viele hochkarätigen Künstler zu Coverversionen inspirierte.

Diese gelungene Hommage war lange vergriffen und ist jetzt endlich wieder erhältlich!

Genau so wie das aufwändige Jubiläums-Album „Miteinander: 50 Jahre – 70 Lieder“. Auf 3 CDs mit insgesamt vier Booklets sind alle relevanten Lieder und 40 bislang noch nie veröffentlichte Aufnahmen sowie eine Fülle von Facts und Informationen versammelt.

Die Musik von Zupfgeigenhansel beweist auch mit diesen Alben wieder ihre Zeitlosigkeit und findet nach wie vor ihren Weg in die Herzen und Köpfen alter und neuer Fans.

Hier das Album „Tribute to Zupfgeigenhansel“ bestellen!

Hier das Album „50 Jahre – 70 Lieder“ bestellen!

Mehr unter www.zupfgeigenhansel.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

7us media group GmbH

Herr Hans Derer

Alfred-Kärcher-Straße 10

71364 Winnenden

Deutschland

fon ..: +49 7195 9078080

fax ..: +49 7195 9078078

web ..: http://www.sevenus.de

email : media@sevenus.de

Pressekontakt:

7us media group GmbH

Herr Hans Derer

Alfred-Kärcher-Straße 10

71364 Winnenden

fon ..: +49 7195 9078080

web ..: http://www.sevenus.de

email : media@sevenus.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.