Bahnbrechender Meilenstein in der Dalmatinerzucht

Erster TriColor-Wurf Europas wird in der Zuchtstätte COF Spots Dalmatiner geboren

Diepenau, 25.07.2025 – In der renommierten Zuchtstätte COF Spots Dalmatiner wurde mit großer Freude ein bedeutender Meilenstein in der europäischen Dalmatinerzucht erreicht: Der erste offiziell dokumentierte TriColor-Wurf Europas ist geboren.

Die Besonderheit der TriColor-Dalmatiner liegt in ihrem außergewöhnlichen Erscheinungsbild – schwarze oder braune Tupfen mit zusätzlichen lohfarbenen Abzeichen (Tan), wie man sie sonst nur aus anderen Rassen kennt. Doch für COF Spots Dalmatiner steht nicht allein das Außergewöhnliche im Fokus: An oberster Stelle steht die Gesundheit der Tiere.

„Unsere Zuchtphilosophie basiert auf einem tiefen Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Rasse“, erklärt die Züchterin Petra Lünsmann. „Wir sehen es als unsere Aufgabe, neue Wege zu gehen, ohne dabei Kompromisse bei der Gesundheit einzugehen.“

Alle Elterntiere der Zuchtstätte sind genetisch umfassend getestet, HD- und ED-frei, audiometrisch untersucht und erfüllen höchste Standards im Hinblick auf Wesen, Struktur und Langlebigkeit.

Mit diesem Wurf setzt COF Spots Dalmatiner ein klares Zeichen für eine moderne, transparente und gesundheitsbewusste Zucht, die Raum für Vielfalt schafft – ohne den ursprünglichen Charakter der Rasse aus den Augen zu verlieren.

Über COF Spots Dalmatiner:

Die Zuchtstätte COF Spots Dalmatiner steht für liebevolle Aufzucht, medizinische Sorgfalt und hohe ethische Standards. Ziel ist es, wesensfeste, vitale und sozial gut geprägte Dalmatiner zu züchten, die ihre Familien ein Hundeleben lang begleiten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

COF Spots Dalmatiner

Frau Petra Lünsmann

Osterloher Str. 15

31603 Diepenau

Deutschland

fon ..: 015155663300

web ..: http://www.cof-dalmatiner.de

email : info@color-of-fame.de

Über COF Spots Dalmatiner:

Die Zuchtstätte COF Spots Dalmatiner steht für liebevolle Aufzucht, medizinische Sorgfalt und hohe ethische Standards. Ziel ist es, wesensfeste, vitale und sozial gut geprägte Dalmatiner zu züchten, die ihre Familien ein Hundeleben lang begleiten.



Pressekontakt:

COF Spots Dalmatiner

Frau Petra Lünsmann

Osterloher Str. 15

31603 Diepenau

fon ..: 015155663300

web ..: http://www.cof-dalmatiner.de

email : info@color-of-fame.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.