Klaus Keilbach erzählt in „Wir Hawaiianer vom Bahnhof Sülmertor“ seine Geschichte.

Sülmertor ist ein kleiner Vorstadtbahnhof in einem schäbigen Industriegebiet einer mittelgroßen Stadt in Süddeutschland. Die kleine Bahnstation trennte den ärmlichen Stadtteil, den man im Volksmund „Hawaii“ nannte, von den übrigen bürgerlichen Wohnvierteln der eigentlich recht wohlhabenden Stadt. Auf seinem Schulweg überquerte der Autor den Bahnübergang, der sich direkt neben dem kleinen Bahnhof befand. An einem winzigen Kiosk bewunderte er jeden Morgen die unzähligen bunten Illustrierten, die dort um das Häuschen ausgehängt waren.

Wenige Jahre nach seiner Einschulung wurde der Bahnübergang durch eine weißgekachelte Unterführung ersetzt, die von einer kleinen parkähnlichen Anlage umgeben war. Hier trafen sich der Autor mit seinen Freunden, um seine ersten heimlichen Kippen zu rauchen und zerknitterte Aktfotos auszutauschen. Wiederum einige Zeit später rauchte er dort seinen ersten Joint und knutschte mit seiner ersten Verehrerin. Die 60er Jahre gingen in der autobiografischen Erzählung „Wir Hawaiianer vom Bahnhof Sülmertor“ von Klaus Keilbach gerade zu Ende und er hatte mit Freunden seine erste Band gegründet. Seine Band war sich sicher, dass sie die Welt erobern und von Fans angehimmelt werden würden.

In seinem Buch beschreibt der Autor seine Erinnerungen aus den 60er und 70er Jahre, an die Rockmusik, die Drogenszene in Heilbronn und das Heilbronner Industriegebiet. Seine eigene Bluesrock-Band „Madison Bleed“ besteht in verschiedenen Zusammensetzungen mit Unterbrechungen seit 1975 bis heute.

„Wir Hawaiianer vom Bahnhof Sülmertor" von Klaus Keilbach ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23428-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

