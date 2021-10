In ihrem neuen Buch „Die blaue Stunde mit klassischer Lyrik“ veröffentlicht die Herausgeberin Petra-Alexa Prantl eine Sammlung klassischer Lyrik der großen Schriftsteller der Weltliteratur.

Mit der sorgfältigen Auswahl der Gedichte möchte die Herausgeberin ihren Leserinnen und Lesern bewusst machen, wie kraftvoll und beeindruckend die oftmals als hart und kühl bezeichnete deutsche Sprache ist. Insbesondere die großen Meister, zu nennen sind an dieser Stelle Goethe oder Schiller, verstanden es, spielerisch mit ihr umzugehen. Aber auch die romantische Dichtung von Rilke, Benn, Hesse, Zweig und Eichendorff entführt den Leser während der „Dämmerung einer blauen Stunde“ in die Gefilde klassischer Lyrik. Ein tolles Buch für Fans der klassischer Poesie und alle, die es noch werden wollen.

Die Autorin Petra-Alexa Prantl wurde 1953 in Nürnberg geboren und studierte Pädagogik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Nach der Familienphase war sie als Lehrerin tätig und unterrichtete vorwiegend romanische Sprachen.

Neben ihrer Vorliebe für Natur, Musik, Philosophie und Sprachen führte sie ihre Reiselust in viele Teile der Erde, unter anderem in den Grand Canyon, nach Grönland und Neuseeland.

„Die blaue Stunde mit klassischer Lyrik“ von Petra-Alexa Prantl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38094-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

