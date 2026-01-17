Wiener Werkstattpreis 2026/2027 für Literatur und Fotografie

Der aktuelle Förderwettbewerb für Literatur und Fotografie 2026/2027 ist mit insgesamt EUR 3.500,- dotiert.

Der traditionsreiche Wiener Werkstattpreis für Literatur und Fotografie öffnet das nächste Kapitel. Der vom FZA Verein zur Förderung von Kultur, Kunst und Wissenschaft organisierte Wettbewerb lädt deutschsprachige Autor*innen und Amateurfotograf*innen aller Nationalitäten ein, ihre Arbeiten zum Thema „fund.stücke“ einzureichen.

Der Literaturpreis zählt seit über drei Jahrzehnten zu den beständigen unabhängigen Förderpreisen im deutschsprachigen Raum und richtet sich insbesondere an junge sowie weniger bekannte Autor*innen. Seit 2019 wird der Wettbewerb zudem durch einen eigenen Preis für Amateurfotografie ergänzt.

Für die Ausgabe 2026/2027 stehen insgesamt EUR 3.500,- an Preisgeldern zur Verfügung. Davon entfallen EUR 2.700,- auf die drei Literaturpreise – Jurypreis, Publikumspreis und Sonderpreis der Stadt Wien – sowie EUR 800,- auf den FZA Werkstattpreis für Fotografie.

Ein zentrales Element des Wettbewerbs ist die Publikumsbeteiligung: Alle Einreichungen für den Publikumspreis werden anonymisiert auf einer eigenen Werkstattpreis-Webseite veröffentlicht und können per E-Mail bewertet werden. Die fünfzehn bestgereihten Beiträge erscheinen im Sommer 2026 in einer Sonderausgabe der Kulturzeitschrift FLUCH’T’RAUM. Die Leser*innen-Wertung entscheidet anschließend über die drei Finalist*innen. Die Finalveranstaltung mit Lesungen und der Vergabe des Publikums- und Sonderpreises findet im Spätherbst 2026 statt.

Der Jurypreis sowie der FZA Werkstattpreis für Fotografie werden im Spätherbst 2027 vergeben.

Einreichfristen

– 30. April 2026 – Einreichschluss für Publikumspreis und Sonderpreis

– 30. April 2027 – Einreichschluss für Jurypreis und Fotopreis

Alle Teilnahmebedingungen, Einreichmodalitäten und Formulare sind unter www.werkstattpreis.at abrufbar.

—

Traditionell wird nach Beendigung der Ausschreibung eine Anthologie zum Wiener Werkstattpreis (Hrsg. Peter Schaden, editionfza.at) herausgebracht. Ausgewählte Texte bzw. Fotografien der vergangenen Wettbewerbe finden sich u.a. in der Anthologie „wechsel.spiel“, „menschen.leben“ oder „bilder:reise.reise:bilder“.

Die Preisträger*innen der vergangenen Ausschreibung zum Wiener Werkstattpreis 2024/2025 waren Sophie Kremslehner-Czerny (Publikumspreis), Franz-Xaver Rohracher (Sonderpreis), Valerie Prinz (Hauptpreis Jury und Spartenpreis Kurzprosa), Gabriel Schütz (Spartenpreis Lyrik), Barbara Zemann (FZA Werkstattpreis für Fotografie), Susanne Sabouri (FZA Sonderpreis für Fotografie).

