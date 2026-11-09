Wiener Werkstattpreis zeichnet Siegertexte aus und startet die Ausschreibung 2027

Die prämierten Texte von Manuel Hinterberger und Antonia Kranebitter zeigen die Vielfalt zeitgenössischer Literatur. Für Literatur- und Fotopreis 2027 werden weiterhin Einreichungen gesucht.

Der Wiener Werkstattpreis für Literatur und Fotografie hat die Gewinner:innen seiner diesjährigen Publikumswertung bekanntgegeben. Der mit 800 Euro dotierte Publikumspreis geht an Manuel Hinterberger für seinen Text „Brandmauer Kinderreime“. Den ebenfalls mit 800 Euro dotierten Sonderpreis erhält Antonia Kranebitter für die Erzählung „Ikonen schreiben“.

Mit den beiden ausgezeichneten Arbeiten würdigte die Jury zwei höchst unterschiedliche literarische Zugänge zum Wettbewerbsthema „fund.stücke“. In „Brandmauer Kinderreime“ verdichtet Manuel Hinterberger die Folgen eines Hausbrandes zu einem beklemmenden Familienporträt zwischen Verlust, Sprachlosigkeit und Erinnerung. Antonia Kranebitters „Ikonen schreiben“ führt die Leser:innen dagegen in die Welt von Literaturbetrieb, medialer Inszenierung und historischer Obsession und entwickelt daraus eine vielschichtige Erzählung über Wahrheit, Erinnerung und öffentliche Wahrnehmung.

Die ausgezeichneten Beiträge stehen exemplarisch für die Qualität und Vielfalt der aktuellen Wettbewerbsausgabe. Die veröffentlichten Texte reichen von experimenteller Lyrik und innovativen Sprachformen über psychologisch dichte Kurzprosa bis hin zu Essays und literarischen Grenzgängen.

Seit mehr als drei Jahrzehnten zählt der Wiener Werkstattpreis zu den beständigen unabhängigen Literaturwettbewerben im deutschsprachigen Raum. Die Ausschreibung richtet sich bewusst sowohl an Autor:innen mit ersten Erfahrungen im Literaturbetrieb als auch an neue literarische Stimmen. Ein wesentliches Merkmal des Wettbewerbs ist die Verbindung von Publikumsbeteiligung, Veröffentlichung und Förderung. Die Final-Beiträge erscheinen anonymisiert in einer Sonderausgabe der Kulturzeitschrift FLUCH’T’RAUM und später in einer Anthologie; sie erhalten dadurch zusätzliche öffentliche Sichtbarkeit. Insgesamt stehen in der laufenden Wettbewerbsrunde Preisgelder in Höhe von 3.500 Euro zur Verfügung.

Neben der Literatur steht auch die Fotografie im Zentrum des Wiener Werkstattpreises. Der FZA-Werkstattpreis für Fotografie richtet sich an Amateurfotograf:innen aller Nationalitäten und prämiert fotografische Arbeiten, die das Wettbewerbsthema „fund.stücke“ auf originelle Weise interpretieren. Gesucht werden Bilder, die verborgene Geschichten sichtbar machen, ungewohnte Perspektiven eröffnen oder alltägliche Motive in einem neuen Licht erscheinen lassen. Ob dokumentarisch, künstlerisch oder experimentell: Der Wettbewerb bietet Fotograf:innen die Möglichkeit, ihre Arbeiten einem interessierten Publikum zu präsentieren und sich um den mit 800 Euro dotierten Fotopreis zu bewerben.

Mit der Vergabe von Publikumspreis und Sonderpreis ist die aktuelle Ausschreibung noch nicht abgeschlossen. Für den Jurypreis Literatur sowie den FZA-Werkstattpreis für Fotografie können weiterhin Arbeiten zum Thema „fund.stücke“ eingereicht werden. Die Einreichfrist endet am 30. April 2027. Die Preisverleihung für beide Wettbewerbe erfolgt im Herbst 2027.

Einreichfrist:

30. April 2027

Informationen und Teilnahme:

Alle Teilnahmebedingungen, Einreichmodalitäten und Formulare sind unter Wiener Werkstattpreis abrufbar.

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Herr Peter Schaden

Haymogasse 66

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