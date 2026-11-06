Wenn der Hochzeits-DJ ausfällt: Wie DJ Vanberk und DJ Bülo die Vertretung organisieren

Was passiert, wenn der Hochzeits-DJ ausfällt? DJ Vanberk und DJ Bülo zeigen, wie sie mit ihrem Netzwerk eine Vertretung organisieren und sie auf die Feier vorbereiten.

Delmenhorst/Bremen. Der Song für den Hochzeitstanz steht fest, die Musikwünsche sind besprochen und die Location weiß, wann die Anlage aufgebaut wird. Doch wer übernimmt, wenn der DJ kurz vor der Hochzeit krank wird? Für diesen Fall hat Bernd Moikow, bekannt als DJ Vanberk, eine Vertretung mit DJ Bülo aus Bremen vereinbart. Ist Bülo bereits gebucht, können weitere Kollegen aus ihrem Netzwerk einspringen.

Was bei der Übergabe auf den Tisch kommt

Vanberk und Bülo treten gemeinsam als Tanzflut auf und arbeiten mit demselben Technik-Setup. Das erleichtert die Übernahme, wenn einer der beiden einspringt. Wer die Feier übernimmt, bekommt eine ausführliche Übergabe und ein persönliches Briefing. Dazu gehören der Zeitplan, der Song für den Hochzeitstanz, die Musikwünsche und No-Gos des Paars sowie Absprachen mit der Location. Auch Überraschungen, die Trauzeugen oder Gäste angekündigt haben, können bei der Übergabe berücksichtigt werden.

Brautpaare können das Thema schon im Vorgespräch ansprechen. Wer organisiert die Vertretung? Wie erfährt der Ersatz-DJ, was vereinbart wurde? Und welche Geräte stehen bereit, falls die Technik während der Feier ausfällt? Gerade bei Programmpunkten wie dem Eröffnungstanz hilft es, wenn die Vertretung den Ablauf vor dem ersten Song kennt.

Vanberk hat unter anderem Hochzeiten bei Emma am See im Bremer Bürgerpark und im Gut Hasport in Delmenhorst begleitet. Wie er die Musik vom Empfang bis zur Party mit Brautpaaren abstimmt, beschreibt er auf seiner Seite als Hochzeits-DJ für Bremen und Delmenhorst.

Von der Weihnachtsfeier bis zur Clubnacht

Neben Hochzeiten begleitet Vanberk Weihnachtsfeiern, Sommerfeste, Firmenjubiläen und Geschäftseröffnungen. Bei einem Mitarbeiterfest kann der Abend mit leiser Musik zum Empfang beginnen, bevor nach dem Essen die Tanzfläche aufgeht. Bei privaten Geburtstagen und Jubiläen richtet er die Musikauswahl nach den Gastgebern und ihren Gästen aus.

Bei öffentlichen Partys steht mitunter ein bestimmtes Genre im Mittelpunkt. Ein Beispiel ist die Bremer Reihe „Our Darkness“ mit Gothic, Wave und elektronischer Musik, für die Vanberk unter anderem im Römer aufgelegt hat. Mehr zu diesen Formaten und zur musikalischen Begleitung von Firmenfeiern steht auf seiner Seite als Event-DJ in Bremen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DJ Vanberk

Herr Bernd Moikow

Utrechter Straße 33b

27753 Delmenhorst

Deutschland

fon ..: 0173 2344816

web ..: https://www.djvanberk.de/

email : djvanberk@gmail.com

Bernd Moikow lebt in Delmenhorst und steht seit rund 30 Jahren hinter dem DJ-Pult. Er begann in Diskotheken und Clubs und legt heute bei privaten, geschäftlichen und öffentlichen Veranstaltungen in Bremen, Delmenhorst und Umgebung auf.



Pressekontakt:

DJ Vanberk

Herr Bernd Moikow

Utrechter Straße 33b

27753 Delmenhorst

fon ..: 0173 2344816

email : djvanberk@gmail.com

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