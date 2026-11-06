BookFriday: Eine unabhängige Verlagsidee setzt ein starkes Zeichen im Buchhandel

Der BookFriday setzt ein klares Zeichen gegen Rabattschlachten und kurzlebige Konsumimpulse. Stattdessen rückt er das in den Mittelpunkt, was Bücher ausmacht: Wert, Vielfalt, Sorgfalt und Kultur.

Vor sechs Jahren hat der Berliner Reisedepeschen Verlag den BookFriday ins Leben gerufen – eine bewusst alternative Antwort auf den allgegenwärtigen Black Friday. Was als kleine, idealistische Initiative begann, hat sich inzwischen zu einem festen Termin im Kalender zahlreicher Buchhandlungen und Leser*innen entwickelt.

Das neue Motiv wird heute auf den Social Media Kanälen des Verlags und der Verlagswebseite bekannt gegeben!

Ein Aktionstag mit Haltung

Der BookFriday setzt ein klares Zeichen gegen Rabattschlachten und kurzlebige Konsumimpulse. Stattdessen rückt er das in den Mittelpunkt, was Bücher ausmacht: Wert, Vielfalt, Sorgfalt und Kultur. An diesem Tag laden Verlage und Buchhandlungen ein, neu zu entdecken – nicht im Preis reduziert, sondern im Wert hervorgehoben.

„Der BookFriday zeigt, dass man auch ohne Prozente Aufmerksamkeit schaffen kann“, sagt Johannes Klaus, Verleger und Mitgründer des Reisedepeschen Verlags. „Es geht darum, Freude am Lesen zu vermitteln, nicht um den billigsten Preis.“

Ein Impuls aus der Independent-Szene

Die Idee entstand 2020 im Reisedepeschen Verlag als Gegenbewegung zum globalen Rabattdruck. Der Ansatz: Haltung statt Hype.

Der Erfolg zeigt, wie stark dieses Thema die Branche beschäftigt.

Gemeinschaft statt Konkurrenz

Dass sich der BookFriday über die Jahre verbreitet hat, liegt auch an seinem offenen Charakter: Jede Buchhandlung kann teilnehmen – unkompliziert, solidarisch, unabhängig von Größe oder Budget.

„Wir wollten keine Exklusivveranstaltung schaffen, sondern ein gemeinsames Zeichen setzen“, sagt Marianna Hillmer, Verlegerin und Mitgründerin. „Die Resonanz zeigt uns, wie viel Lust auf bewusstes Kaufen und echte Buchkultur es gibt.“

Warum BookFriday heute wichtiger ist denn je

Während Rabatte und kurzfristige Kaufanreize den Handel dominieren, bietet der BookFriday einen alternativen Zugang:

* Mehr Wertschätzung statt Preiswettbewerb

* Mehr Kultur statt Konsumdruck

* Mehr Gemeinschaft statt Einzelaktionen

Der BookFriday zeigt eindrücklich, dass unabhängige Verlage Impulse setzen können, die über den eigenen Kalender hinaus Wirkung entfalten.

Über den Reisedepeschen Verlag

Der Reisedepeschen Verlag ist ein unabhängiger Berliner Verlag für sorgfältig gestaltete, literarische und visuelle Reisebücher. 2018 gegründet, veröffentlicht der Verlag jährlich ausgewählte Titel, die neugierig machen, verbinden und die Welt jenseits gängiger Klischees zeigen. 2024 wurde er mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet.

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Reisedepeschen GmbH

Frau Marianna Hillmer

Grunewaldstr. 14-15

10823 Berlin

Deutschland

fon ..: 015170022134

web ..: https://www.reisedepeschen.de

email : hillmer@reisedepeschen.de

Der Reisedepeschen Verlag publiziert Reisebücher für Neugierige. Für ein intensiveres Entdecken neuer Reiseziele und einen überraschend neuen Blick auf bekannte Orte. Bücher, die dazu anregen Ferne und Heimat umweltbewusst und kulturell nachhaltig zu erforschen – abseits der ausgetretenen Pfade. Gute Reise!

Pressekontakt:

Reisedepeschen Verlag

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