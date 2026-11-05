Das neue tolle Duett von SANDRA MAAS feat. FRANK SEIFFERT – Das war so nicht geplant

Ein neues musikalisches Duett

Mit ihrer neuen Single „Das war so nicht geplant“ präsentiert Sandra Maas gemeinsam mit Frank Seiffert einen energiegeladenen Popschlager, der mit eingängigen Beats, einem zügigen Tempo und einem modernen Dance-Sound für beste Stimmung auf der Tanzfläche sorgt.

Wie so oft im Leben laufen die Dinge anders als geplant, besonders dann, wenn die Gefühle dem Verstand in die Quere kommen. Genau davon erzählt der neue Titel. Während der Kopf zur Vernunft mahnt, möchte das Herz längst einen anderen Weg einschlagen. Die besten Vorsätze geraten ins Wanken und plötzlich steht eine Nacht mit möglichen Folgen im Raum. Doch bleibt die entscheidende Frage: Ist es vielleicht die große Liebe?

Musikalisch überzeugt der Song mit einem mitreißenden Arrangement von Danky Cigale, der seine langjährige Erfahrung im Dance-Bereich einbringt. Eingängige Beats, ein treibender Rhythmus und jede Menge Energie verleihen dem Popschlager seinen tanzbaren Charakter und machen ihn zu einem idealen Titel für volle Tanzflächen.

Geschrieben wurde „Das war so nicht geplant“ von Sandra Maas‘ Freund und Schauspielkollegen Frank Seiffert, der bei dieser Veröffentlichung auch als Feature-Gast mitwirkt und den Song stimmlich unterstützt.

Mit „Das war so nicht geplant“ verbinden Sandra Maas und Frank Seiffert eine Geschichte über Gefühle, Vernunft und unerwartete Liebe mit einem modernen, energiegeladenen Popschlager-Sound.

Veröffentlicht wird die Single vom erfolgreichen Label „Fiesta Records“ (Andreas Rosmiarek, LC 02000).

Die Single ist ab dem 06.11.2026 auf allen bekannten Streaming- und Downloadplattformen erhältlich.

Quelle: Büro Sandra Maas

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