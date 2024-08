Ungekrönte Königin – der neue Schlager von Ralph Bogard

Mit seinem neuen Song im typischen 70er-Jahre-Big-Band-Sound startet Ralph Bogard in den Spät-Sommer 2024.

Seine „Ungekrönte Königin“ erzählt eine leicht ironische, aber auch nachvollziehbare Liebesgeschichte. Einige unter uns haben bestimmt diese frivole Story schon mal erlebt.

Die Kulisse:

Ein sommerlicher Strand im Abendwind, eine hübsche Frau, die dem sympathischen Sänger den Kopf verdreht hat und die Erkenntnis, dass sie letztendlich doch kein Engel sondern eine Teufelin der Verführung ist, so die „Ungekrönte Königin“ von Ralph Bogard.

Der neue Titel erinnert durch seinen harmonischen Orchester-Sound und den darin enthaltenden Streicherpassagen an ein typisches „Raffaello-Feeling“, mit all den Bildern an eine facettenreiche Sommerliebe. Eine Liebe auf Zeit und eben keine Liebe für die Ewigkeit. Ein absoluter Sommerflirt, der sich verewigt und der immer wieder Erinnerungen an einen wohl unvergesslichen Sommer hervorruft.

Die „Ungekrönte Königin“ der Liebe ist ein flockig-lockerer und leicht-klingender Schlager von Ralph Bogard, welcher eine weitere Fassette des in Sachsen geborenen, in Sachsen- Anhalt aufgewachsenen und dem jetzigen Wahl-Berliners aufzeigt.

Ralph Bogard veröffentlicht mit seiner Single „Ungekrönte Königin“ einen Song mit Ohrwurm-Charakter, der zeitlos modern, wenn auch irgendwie „schon mal gehört“ daherkommt und der die Hitparaden und vor allem Tanzflächen sicher nicht nur in diesem Spätsommer erobern wird. Irgendwie typisch Ralph Bogard – aber irgendwie auch wieder nicht… Neugierig?

Na dann viel Spaß und ab in die Playlisten mit dem Sommerschlager!

ISRC-Nr.: DE-F28-24-391-01

Länge : 3:18 Minuten

Music by Uwe Nickolaus, Lyrics by Walter Brennan

Publishing by JAY KAY Music

Produced by Robert Meister, Uwe Nickolaus

Co.-Produced by Jürgen Rufus Kerber

Backing vocals by Tila Brea Photo by

Cover design by RABO eventmedia

© + (P) 2024 XENIA Records Best.-Nr.: 14391

Distribution & Label

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

