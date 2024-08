Ausgetrickst – Eine neue „trickreiche“ Single von Nicole Freytag?!

Der ertse Vorbote für das neue Album

Es ist so eine Sache mit den Tricksereien. Jeder wurde im Leben schon einmal ausgetrickst.

Auch im Zirkus wird getrickst, oder ein Zauberer trickst das Publikum aus. Oft wird sogar in der Liebe getrickst. Das kann dann schon mal verletzend, aber auch manipulativ und fesselnd sein.

In der Liebe ausgetrickst – darum geht es im neuen Titel von Nicole Freytag. Doch auf welche Art und Weise hier getrickst wird, soll der Hörer selbst herausfinden!

Viel Spaß dabei!

Dies ist ein Vorbote auf das geplante neue Album.

Die Brandenburger Künstlerin arbeitet ständig an neuen Liedern und steht oft im Tonstudio. Auch live ist Nicole sehr rührig und hat viele Veranstaltungen. Dazu gehören in ihrer über 20-jährigen Karriere auch diverse TV-Auftritte und Radio-Interviews.

Trotz allen musikalischen Erfolgen blieb Nicole bodenständig und hat noch einen zivilen Beruf – und Familie.

Nicole Freytag – Ausgetrickst (03:27 Minuten)

Musik: Enrico Falcone, Text: Alex Rosenrot

Verlag: HITMIX Music Publishing – Claudia Schmitz, Coco Melody

ISRC-Code DEZ522100533

Label: Hitmix Music – LC20178

© 2024: Die Rechte liegen bei dieser Aufnahme bei DTVmusic Promotion/ Enrico Heller und Hitmix Music/ Claudia Schmitz

Mit freundlicher Genehmigung von HITMIX.de

Mehr Infos zu Nicole Freytag gibt es im Internet unter www.nicole-Freytag.de und bei ihr in den sozialen Medien wie Facebook

Quelle: DTVmusic Promotion

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.