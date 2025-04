TERMINATOR DEAL – Jetzt buchen bis zum 15. April 2025

Videoproduktionen für Musik in hoher Qualität

Denny Schönemann präsentiert ein exklusives Komplettpaket für Schlagerkünstler und Musiker, die ihre Karriere mit einem hochwertigen Gesamtauftritt auf das nächste Level bringen wollen.

Inklusive Leistungen:

1. Professionelle Musikvideoproduktion

Individuelle Konzeption

Maske und Scriptgestaltung

Hochwertige Dreharbeiten

Finaler Endschnitt in Kinoqualität

2. Fünf professionelle Pressetexte

Für Social Media und Presse

Countdown-Phase & Video-Release

Individuell und wirkungsvoll formuliert

3. Zwei emotionale Werbespots

Actiongeladen und professionell produziert

Optimiert für Social Media und TV-Ausstrahlung

4. Drei hochauflösende Coverfotos

Direkt beim Videodreh erstellt

Ideal für PR, Streaming-Plattformen und soziale Netzwerke

Bonus:

Ein cineastisches Sprecher-Intro als starker Auftakt für deine Bühnenshow – eindrucksvoll und professionell umgesetzt.

Exklusiv enthalten:

Redaktionelle Begleitung auf Lieblingsschlager.de

Vier redaktionelle Veröffentlichungen

Präsentation auf einem der reichweitenstärksten Schlagerportale im deutschsprachigen Raum

Preis: 2.000 EUR netto

Hinweis: Der Drehzeitraum ist flexibel wählbar – der Auftrag muss jedoch bis zum 15. April 2025 verbindlich gebucht werden.

Kontakt: Denny Schönemann, info@lieblingsschlager.de

Quelle und Rechteinhaber: Denny Schönemann/ Lieblingsschlager

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

