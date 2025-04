Amy Helm bringt Silver City im Sommer 2025 nach Europa

Vielgelobte Künstlerin erweitert ihre musikalische Reise mit internationalen Terminen

Stream/Kaufe Silver City

10. April 2025 “ Amy Helm begibt sich diesen Sommer auf Europatournee zur Unterstützung ihres vielbeachteten Albums Silver City, das nun bei Sun Records erschienen ist. Silver City ist eine tief persönliche und kraftvolle Sammlung von Songs, die für ihr eindringliches Storytelling und emotionale Tiefe gelobt wurde. Nun bringt Helm ihre bewegenden Live-Performances nach Dänemark, Schweden, Deutschland und Österreich.

„Dieses Album ist eine Reise durch Zeit und Geschichten, und ich freue mich sehr darauf, diese Songs an neuen Orten zum Leben zu erwecken und mich mit dem Publikum in ganz Europa zu verbinden“, sagt Helm.

Das von der Kritik gefeierte Silver City schöpft seine Inspiration aus vielfältigen Geschichten rund um das Frausein in all seinen Facetten: ein junger Fan, der mit Suchtproblemen kämpft, eine Vorfahrin vom Land, die früh verheiratet wurde, eine Jugendliche, die ihren ersten Liebeskummer durchlebt, und Helms eigenes Leben als alleinerziehende Mutter und tourende Sängerin. Die Songs vereinen den Folk-Sound aus Helms Kindheit mit Gospel und Soul.

Aufgenommen in den Levon Helm Studios in Woodstock, New York, und produziert von Josh Kaufman, erforscht Silver City Themen wie Widerstandskraft, Wandel und die kollektiven Erfahrungen von Frauen.

Seit seiner Veröffentlichung hat das Album große Anerkennung erhalten:

No Depression schrieb: „Silver City zeigt Helms erzählerisches Genie, ihre bewegenden Texte und ihre Fähigkeit, sowohl die Verletzlichkeit als auch die Unbesiegbarkeit von Frauen auszudrücken.“

Adam Snyder von Hudson Valley One nannte das Album „eine Meisterklasse im Songwriting und Geschichtenerzählen.“

Rock & Blues Muse meinte: „Mit wunderbar einfühlsamen Musikern und einem Produzenten, der ihre kreative Vision versteht, hat Helm ein kleines Meisterwerk geschaffen.“

„Wenn es etwas an Silver City zu bemängeln gäbe,“ schrieb Brooke Billick für Americana Highways, „dann, dass jeder Song einfach zu früh endet und man sich mehr wünscht.“

Amy Helm hat sich still und leise zu einer der geschätztesten Live-Musikerinnen über mehrere Generationen hinweg entwickelt und gilt als Geheimtipp unter Sängerinnen, Songwriterinnen und Performerinnen. Die Grammy-prämierte Produzentin und Tochter von Levon Helm bringt ein beeindruckendes musikalisches Erbe mit. In ihrer Solokarriere sowie mit der Helm Family Midnight Ramble, die das Vermächtnis ihres Vaters fortführt, verkörpert sie eine authentische Live-Musiktradition.

Mit ihrer Mischung aus Folk, Gospel und Soul ist Helm seit langem für ihre ausdrucksstarke Stimme und ihre dynamische Bühnenpräsenz bekannt. Die bevorstehende Tour bietet dem europäischen Publikum die Gelegenheit, Helms einzigartigen Sound live zu erleben.

Amy Helms Europa-Tourdaten 2025:

Fr, 6. Juni – Helsinki, Finnland @ Savoy Theater

Sa, 7. Juni – Tampere, Finnland @ Tavara-asema

So, 8. Juni – Kokkola, Finnland @ Kulturgaraget

Di, 10. Juni – Kopenhagen, Dänemark @ BETA

Mi, 11. Juni – Malmö, Schweden @ Medley

Fr, 13. Juni – Greena, Dänemark @ Kulturpavillonen

Mi, 18. Juni – Utrecht, Niederlande @ Tivoli

Do, 19. Juni – Neuenkirchen-Vörden, Deutschland @ Kulturbahnhof

Sa, 21. Juni – Rotterdam, Niederlande @ Lantarenvenster

Mo, 23. Juni – Salzburg, Österreich @ Rockhouse

Weitere Informationen unter: https://www.amyhelm.com/tour-landing

Über Sun Records:

Gegründet 1952 von Sam Phillips, ist Sun Records bekannt für die Entdeckung musikalischer Legenden wie Elvis Presley, Johnny Cash und Jerry Lee Lewis. Das Label zog 1969 nach Nashville und setzte seine Tradition fort mit Künstler*innen wie Jeannie C. Riley, The Dixie Cups und Linda Martell. Heute ist Sun Records Teil der Sun Label Group unter Primary Wave und setzt sich weiterhin für musikalische Innovation ein, während es seine bedeutende Geschichte ehrt. Weitere Informationen unter: https://sunrecords.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

The Press House

Frau Dawn Kamerling

– –

– –

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://www.amyhelm.com/

email : dawn@thepresshouse.com

AMY HELM has quietly become one of the most treasured multi-generational live musicians and best kept secrets as a singer, songwriter and performer. Her critically acclaimed album, „Silver City,“ draws inspiration from varied stories of womanhood in all of its complexities: a young fan struggling with substance abuse, a rural ancestor who was married off, a teen reeling from her first heartache and Helm’s own life as a single mother and hard-touring singer. The songs blend the folk twang of Helm’s childhood with gospel and soul.

Amy carries a storied „musician’s musician“ reputation. The grammy-award-winning producer and daughter of Levon Helm has an extensive musical pedigree. Amy embodies an authentic live musical tradition in her solo work and with the Helm Family Midnight Ramble, which carries on her father’s legacy.

Pressekontakt:

The Press House

Frau Dawn Kamerling

– –

– –

fon ..: –

web ..: https://www.amyhelm.com/

email : dawn@thepresshouse.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.