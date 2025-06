Super-Sommer-Sampler auf CD: „Sommerfete´25“

Der ultimative Party-Spaß mit Schlager-Acts und Pop-Legenden!

Man soll die Feste feiern wie sie fallen: Nach drei überaus erfolgreichen Hitcompilations veröffentlicht der Winnender Musikvermarkter 7us media group erneut einen Sampler mit Gute-Laune-Garantie: Auf „Sommerfete’25“, so der Titel, bieten die Schwaben nicht nur die heißesten neuen Strand-Sounds ihres Schlagerlabels Herz7, sondern mit Stars wie DJ Bobo, Boney M-Stimme Liz Mitchell oder Sydney Youngblood auch international bewährten Party-Pop. Etwas Besonderes hat sich „Mungo Jerry“ a.k.a Ray Dorset dafür einfallen lassen: Die brandneue „A Touch Of Latin“-Version von „In The Summertime“, mit sexy „Female Voices“ im „Macarena“ – Style, gibt es ausschließlich und exklusiv auf diesem Album. „Mein Geschenk zum 55. Hit – Jubiläum“, sagte er. Denn im August 1970 stand der Track zum ersten Mal auf der Nummer 1. In diesem Sinne: Tsch-tschtsch-uh!

Musikfans jedenfalls, die auch außerhalb promille-seligen Ballermann-Bässen, Hörvergnügen suchen, kommen bei diesem Album voll auf ihre Kosten. Dafür bürgt geballte Gute-Laune-Kompetenz aus ganz Europa. Ob DSDS-Winner Prince Damien, der sich für seinen Hit „Wenn der Tag beginnt“ mit Davin Herbrüggen zusammentat, oder Star-Charmeur Wolfgang Lippert dessen „Du bist sexy und du weißt es“ wochenlang aus den Deutschen Radioscharts grüßte. Ob das Power-Duo Tanja und Ines, die mit „Crazy und Genial“ zum Abheben motivieren oder Schlager-Rocker Steffen Sturm, der mit „Sommer, Sonne, Strand“ das heimliche Co-Motto dieses Samplers singt und mit seinem Duett mit dem Münchner It-Girl Yve Marwan „Das ist doch Zauberei“ seine Vergangenheit als Drummer nicht verleugnet, bis hin zur stimmstarken Eli Melinda, die mit „Ich freu mich“ nach einer Babypause mit unwiderstehlichem Charme für gute Laune sorgt. Klar ist: Ob deutscher Schlager oder internationaler Sommer-Pop – bei diesem Sampler sorgen 25 Interpreten für prallsten Partyspaß und bestes Hörvergnügen.

So bietet das Hitpaket neben bereits chartnotierten Hör-Highlights wie dem rhythmischen „Flieg mit mir (Airport Mix)“ von Daisiana, den gefeierten Clubhits „Tanz“ des Wirbelwinds Louella und dem animierenden „Wir sind Family“ von Laura Angela gleich mehrere brandneue Schlager, die allesamt erst jetzt veröffentlicht werden: Mit neuen Bearbeitungen seines Beach-Bouncers „Good Morning Sunshine“ und der Power-Hymne „Una Paloma Blanca“ steuert Jörg Augenstein, singender Polit-Profi aus Pforzheim, gleich zwei Kracher bei; der blutjunge Damiano Maiolini, motiviert mit einem jugendlich frischen Schlagercover von „Marina“, während Aurel, Deutschlands bekannteste Werbestimme mit seiner Sommerhymne „Endlich wieder Sommer (Sommermix 25)“ zeigt, dass er auch als Sänger zu überzeugen weiß. Der charismatische Hanseat schaffte es damit nicht nur in viele Playlisten, sondern auf Platz 1 in den Austrian Schlagercharts. Einen Spitzenplatz und zwar an der Sonne hat sich auch er verdient: Anthony Bauer Jr., „Deutschlands Antwort auf Tom Jones (Dieter Bohlen)“, gelang mit „Das ist der Sommer (Radiomix)“ in Koproduktion mit seinem Kumpel Big Jano Green ein echter Kultkracher.

Mit einem ebenso stimmstarken wie expressiven CD-Debüt überrascht die griechische Stimmgöttin Vicky Lampidi, deren perfekt ins Mikrophon gehauchtes „Blue Sea Bahama“ in Anmutung, Ausstrahlung und Rhythmik an Sade erinnert, während Deutschpop-Queen Franziska Kleinert, durch „Voice of Germany“ und Kooperationen mit Peter Maffay bestens bekannt, beweist, dass sie zu den Besten ihres Fachs zählt. Ihren „Neubeginn“ veröffentlicht sie pünktlich im Vorfeld zu mehreren Auftritten mit PUR.

Dass Sommerzeit auch Reisezeit ist, daran erinnern auf diesem Album gleich mehrere Interpreten: Dr. Maibach hat für das Video seines Bond-Inspirierten Werk „Die Welt ist nicht genug“ gleich sieben internationale Destinationen bereist – die hier zu hörende Version zeigt sich zudem rhythmischer als der Radiomix. „Dieser Sommer in Portugal“, indes ist für Susann Engel unvergesslich. Ihr gleichnamiges Schlagerdebüt, erfolgreich in vielen Charts notiert, thematisiert ebenso gelungen einen musikalischen Urlaubsflirt wie „Spanische Nächte“, in denen sich Marie Vell, neben ihrer Sängerkarriere auch ausgebildete Flamenco Tänzerin, verführen ließ.

Um Flirt und Verführung geht es auch in Vivien Jägers neuem erotisierendem Hörfilm „Körperkontakt“ und bei Anuschka Miccolis „Du bist da“. Die attraktive Italo-Schwäbin, als vielgebuchtes Curvy-Model ständig im TV präsent, schaffte damit eine Top40 Position In den Amazon-Charts.

Bleibt noch auf vier Legenden hinzuweisen, DJ Bobo steuert mit „Somebody Dance With Me“ einen seiner größten 90er-Eurohits bei, Sydney Youngbloods „Sit And Wait“ ist eine modernisierte Version seines 80er-Hits, den er zusammen mit DSDS-Star Jesse Ritch neu eingesungen hat, während Liz Mitchell, die Stimme von Boney M, eine neue Variation eines Deutschen Superhits präsentiert: „Every Time“ hieß im Original „Ohne Dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“ und stammt von der „Münchner Freiheit“ Liz machte daraus einen Reggea, der wahrlich nach Urlaub und Karibik klingt!

Pop-Legende Mungo Jerry indes hat sich als Abschluss-Track für die „Sommerfete´25“ etwas ganzes besonderes einfallen lassen: Seinen 50-Millionen-Welthit „In The Summertime“ hat er als „A Touch of Latin“ neu eingesungen, Female-Voices dazu genommen und mit „Macarena“- ähnlichem Groove unterfüttert.

In diesem Sinne: Nichts wie die CD eingelegt – und abgefeiert. Ob auf Balkonien oder am Strand: Dieser Sampler bietet den optimalen Soundtrack für jede Sommerfete!

