Kein Galerist wollte mir mir zusammenarbeiten! – die Erfolgsgeschichte der Künstlerin MarHeni

Wie eine Künstlerin sich behauptet, ohne klassische Wege zu gehen.

Berlin, Juni 2025 – Es ist ein Satz, der sitzt. Und den Maria Hennig – bekannt unter ihrem Künstlernamen MarHeni – inzwischen mit einem leichten Lächeln und Stolz ausspricht. Denn was als frustrierende Erkenntnis begann, wurde zum Ausgangspunkt einer Erfolgsgeschichte, die sich ganz ohne klassische Förderstrukturen entwickelt hat: keine Galerie, keine Kunsthochschule, keine öffentliche Institution – nur sie selbst, ihre Bilder, ihr Wille. Und inzwischen: ein beachtlicher Verkaufserfolg im zweistelligen Bereich.

„Ich hatte irgendwann keine Lust mehr, ständig zu warten und zu hoffen, ohne irgendein Resultat, geschweige denn eine Antwort. Es herrschte vollkommene Ignoranz und Stille. Keine Galerie wollte mit mir arbeiten – also habe ich einfach meine eigene aufgemacht“, sagt MarHeni. 2021 verwandelte sie ihre Berliner Wohnung in eine ganz persönliche Galerie. Keine Spielerei, sondern ein konsequent kuratierter Ort: exklusive, private Führungen, persönliche Gespräche, gezielte Verkäufe. Direkt an die Menschen, ohne Umwege, ohne Kompromisse, mit Herz und Seele.

Die ersten Werke verkaufte sie an begeisterte Freunde und Bekannte und später über Social Media Kanäle wie Instagram. Mit der Unterstützung von Freund:innen, Neugierigen und Mutigen, die kamen, schauten – und kauften. Mittlerweile sind es unzählige verkaufte Werke, mehr als ein Dutzend direkte Aufträge. Keine Galerie hat ihr je diese Bühne gebaut – also hat sie sie sich selbst errichtet.

MarHeni ist nicht nur Künstlerin, sie ist auch Gastgeberin, Vermittlerin, Verkäuferin – alles in einer Person. Was dabei hilft? Eine starke Haltung und die Überzeugung, dass diese Kunst ganz einzigartig und unvergleichbar ist. Werke, die fesseln und berühren. Mal radikal, mal zart. Immer mit einer tieferen Botschaft.

Frühere Ausstellungserfahrungen – wie in der mittlerweile geschlossenen Galerie am Pergamon Museum oder einer kostenintensiven Teilnahme 2019 in der „Galerie Achtzig“ – waren lehrreich, aber nicht richtungsweisend. „Erfolg ist nicht, ob dich jemand ,reinlässt‘ – Erfolg ist, ob du deinem eigenen Stil folgst und deinen Weg gehst, auch wenn er noch nicht zu sehen ist“, sagt sie.

Und das tut sie. Der nächste Schritt? Eine Ausstellung Ende des Jahres in der Schweiz. Der größere Traum? New York. International zu zeigen, was entsteht, wenn man auf sich selbst vertraut – und auf die Kraft der eigenen Ausdrucksweise.

Wer einen Eindruck von MarHeni und ihren Arbeiten gewinnen will, wird schnell fündig – ganz ohne Einladung, aber mit einem offenen Blick. Die Spuren sind da – man muss ihnen nur folgen.

Maria Hennig, bekannt unter ihrem Künstlernamen MarHeni, ist bildende Künstlerin, Speakerin und Coach mit Sitz in Berlin. Ihre Werke sind kraftvolle Reflexionen innerer Prozesse, gesellschaftlicher Spannungen und emotionaler Wahrheiten – ausgestellt nicht nur in klassischen Kontexten, sondern vor allem in ihrer eigens geschaffenen Privatgalerie.

Neben ihrer künstlerischen Arbeit unterstützt sie Menschen als Speakerin und Coach darin, innere und äußere Haltung bewusst zu verbinden – mit einem besonderen Fokus auf Körperpräsenz, Authentizität und Ausdruck. MarHeni steht für Klarheit, Eigenverantwortung und die Kraft, sich selbst den Raum zu geben, den man verdient.

