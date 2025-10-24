smow Designpreis zum dritten Mal verliehen

Heinz-Jürgen Gerdes gewinnt mit friesischer Wollweberei coastland

Der smow Designpreis wurde zum dritten Mal im Rahmen der Grassimesse am 23. Oktober 2025 in der Kategorie Möbel und Wohnaccessoires verliehen. Der mit 2.500 Euro dotierte Preis zeichnet innovative Nachwuchsdesignerinnen und -designer aus und soll neue Impulse im Interior Design setzen.

Heinz-Jürgen Gerdes, Gründer der friesischen Wollweberei coastland, ist Preisträger des smow Designpreises 2025. Er überzeugte die Jury mit der zeitgemäßen Neuinterpretation traditioneller Handwerkskunst. In seiner Manufaktur an der Nordseeküste entstehen aus regionaler Schafwolle gewebte Textilien, die Nachhaltigkeit Materialehrlichkeit und klare Gestaltung zu einem authentischen, modernen Design verbinden.

Insgesamt wurden zur Grassimesse 2025 sieben Arbeiten im Bereich Möbel und Wohnaccessoires zugelassen, die noch bis zum 26. Oktober im GRASSI Museum für Angewandte Kunst in Leipzig ausgestellt werden. Die Jury hatte die anspruchsvolle Aufgabe, aus den Einreichungen die überzeugendste Arbeit auszuwählen.

Der smow Designpreis wurde 2023 von Jörg Meinel, Gründer des Designmöbel-Anbieters smow, ins Leben gerufen. „Der Preis soll jungen Talenten eine Bühne bieten, ihre Ideen sichtbar machen und Synergien zwischen Kreativen, Herstellern und smow ermöglichen“, so Meinel. Er versteht sich als Plattform, die die nächste Generation von Gestaltern unterstützt und ihre Karrieren aktiv begleitet.

smow ist seit vielen Jahren eng mit dem GRASSI Museum und der Grassimesse verbunden. Aus dieser Partnerschaft heraus entstand auch der smow Designpreis – als Auszeichnung, die Nachwuchstalente stärkt, ihre Arbeiten einem breiten Publikum zugänglich macht und den Dialog zwischen Hochschulen, Praxis und Herstellern fördert. Die Preisvergabe zeigt, welche Ideen heute entstehen und morgen das Design prägen können.

Bereits seit 2005 engagiert sich smow für junge Kreative, unter anderem durch den Ideenwettbewerb für Architekturstudierende an der Hochschule Anhalt in Dessau oder die Förderung des Internationalen Marianne Brandt Wettbewerbs. So unterstützt smow aufstrebende Gestalterinnen und Gestalter und honoriert frische Ansätze im Interior Design.

Wir gratulieren Heinz-Jürgen Gerdes herzlich zu seinem Erfolg und freuen uns darauf, seine weitere Entwicklung im Interior Design mitzuverfolgen.

