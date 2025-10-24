Die erfolgreichste Retro-Schlager-Show Deutschlands: King Eddy lässt die 70er Hitparade leben

King Eddy lässt die ZDF-Hitparaden-Zeit wieder aufleben – eine Retro-Schlager-Show zum Mitsingen und Feiern für Firmen, Gäste und alle, die echtes Entertainment lieben. Die Kultschlager Hitparade!

Die Kultschlager Hitparade – Wenn Firmenfeiern zu TV-Shows werden King Eddy bringt die goldenen Jahre des deutschen Schlagers live zurück auf die Bühne

Mit Vollgas zurück in die 70er – Nostalgie trifft Live-Entertainment

Wenn Firmenfeiern plötzlich wie legendäre Samstagabend-Shows wirken und Gäste sich fühlen wie im ZDF-Studio bei Dieter Thomas Heck – dann ist King Eddy am Mikrofon. Mit seiner Kultschlager Hitparade präsentiert der charismatische Entertainer aus dem Bergischen Land eines der populärsten Retro-Showkonzepte Deutschlands.

Seine Show ist mehr als Musik: Sie ist eine Zeitreise in die Ära von Glitzerjacken, Schallplatten und Fernseh-Kult – ein emotionales Revival der großen Stars und Songs der 70er und 80er. Ob _“Griechischer Wein“_, _“Ein Bett im Kornfeld“_ oder _“Über den Wolken“_ – jeder Song trifft ins Herz, jeder Refrain wird zum Mitsingmoment.

Eine der meistgebuchten Retro-Shows Deutschlands

Die Kultschlager Hitparade gehört inzwischen zu den meistgebuchten Retro-Schlager-Shows im deutschsprachigen Raum.

Egal ob Firmen-Gala, Stadtfest, Jubiläum oder exklusive Privatfeier – Veranstalter setzen auf Eddys Erfahrung, Professionalität und unverwechselbaren Charme.

Sein Showkonzept wird regelmäßig für große Marken-Events und Premium-Locations gebucht – darunter Daimler, Mercedes Österreich, IKEA, WDR, Capital Club Berlin, Kempinski Hotel Bristol und P1 München.

Doch trotz der prominenten Referenzen liebt Eddy auch die kleineren, persönlichen Veranstaltungen:

„Ich genieße die direkte Nähe zum Publikum – wenn Menschen lächeln, mitsingen, sich erinnern. Das ist echtes Entertainment, nicht nur eine Show.“

Live-Feeling

Eddy kombiniert authentische Live-Performance, humorvolle Moderationen und interaktive Publikumsaktionen zu einer mitreißenden TV-Show-Atmosphäre.

Mit über 40 Jahren Bühnenerfahrung weiß er, wie man jede Generation abholt – vom Geschäftsführer bis zum Azubi, vom Stadtfest-Publikum bis zur Firmen-Gala.

Auf Wunsch liefert Eddy komplettes Show-Equipment inklusive Licht, Deko, Pressebildern und Technical Rider – ein Rundum-Sorglos-Paket für Eventplaner und Agenturen.

Interaktiv, flexibel, professionell – Showkonzept mit Mehrwert

* Nostalgie pur: Rückkehr in die goldene Ära des deutschen Schlagers

* Interaktiv: Gäste werden aktiv eingebunden – Mitsingen garantiert

* Flexibel: Showdauer von 30 bis 120 Minuten – perfekt skalierbar für jedes Event

* Professionell: Referenzen von WDR bis Kempinski – Qualität made by Eddy Events

Diese Kombination aus Retro-Charme und moderner Showregie macht die Kultschlager Hitparade zu einem Publikumsmagneten, der bei Eventagenturen, Stadtfest-Veranstaltern und Firmenkunden gleichermaßen gefragt ist.

King Eddy – Der Mann hinter dem Kult

King Eddy ist einer der vielseitigsten Entertainer Deutschlands: Sänger, Musiker, Produzent, Texter und kreativer Kopf hinter Eddy-Events.de.

Bekannt aus SAT.1 „All Together Now“, dem WDR-Fernsehen und zahlreichen TV- und Gala-Produktionen, steht er für eine klare Haltung:

Echtes Entertainment mit Herz, Handwerk und Haltung.

Jetzt buchen – und Ihre Veranstaltung wird zur TV-Show!

Ob Firmenfeier, Gala, Stadtfest oder Jubiläum – King Eddy verwandelt jedes Event in eine unvergessliche Hitparade.

Mehr Infos, Bilder & Buchung:

www.kultschlager-live.de

www.eddy-events.de

Firmenporträt Eddy Events

Eddy Events ist eine Künstler- und Entertainment-Agentur mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, die sich auf hochwertige Retro-Showformate spezialisiert hat. Gegründet von Entertainer Eddy Ebeling alias King Eddy, bündelt die Agentur mehr als 40 Jahre Bühnenerfahrung in einem einzigartigen Portfolio aus Tribute-Acts, Nostalgie-Shows und musikalischem Live-Entertainment.

Die Idee hinter Eddy Events ist es, Musikgeschichte wieder lebendig zu machen – nicht als reine Kopie, sondern als authentisches Live-Erlebnis, das Publikumsnähe, musikalische Qualität und Showmanship miteinander verbindet.

Zum festen Repertoire gehören unter anderem:

Big Blue – The Blues Brothers(TM) Tribute Show: Eines der erfolgreichsten Tribute-Duos Deutschlands, das mit Originaltreue, Energie und Humor die Kultfiguren Jake und Elwood Blues auf die Bühne bringt.

Kultschlager Hitparade: Eine musikalische Zeitreise durch die großen Schlagerhits der 60er, 70er und 80er-Jahre, inspiriert von den legendären TV-Hitparaden.

Mr. Rock’n’Roll: Eine Hommage an die goldene Ära des Rock’n’Roll mit Songs von Elvis Presley, Buddy Holly und Bill Haley.

Mr. Vegas: Ein Gala-Showformat, das die Welthits der Crooner-Ära von Frank Sinatra bis Tom Jones zurück auf die Bühne bringt.

Elvis Alive Show: King Eddy gilt als einer der authentischsten Elvis-Interpreten Deutschlands und wurde mehrfach in TV und Presse porträtiert.

Arizona Bros: Akustisches Country- und Americana-Duo mit warmem Sound und Publikumsnähe.

Mr. Christmas: Eine festliche Weihnachtsshow mit Klassikern und Crooner-Charme, ideal für Firmenfeiern und Weihnachtsmärkte.

Besonderen Stellenwert nimmt die Show Big Blue – The Blues Brothers(TM) Tribute Show ein. Sie gilt als eine der authentischsten Blues-Brothers-Shows Europas und begeistert sowohl auf Stadtfesten und Festivals als auch auf Galas und Firmenfeiern. Mit legendären Songs wie „Everybody Needs Somebody to Love“, „Soul Man“ oder „Think“, kombiniert mit Humor, Tanz und Interaktion, bringt Big Blue den unverwechselbaren Spirit der Chicago-Brüder zurück auf die Bühne.

Eddy Events arbeitet eng mit Veranstaltern, Firmenkunden und Kulturinstitutionen zusammen. Der Anspruch: maßgeschneiderte Shows, die sowohl auf große Bühnen als auch in kleinere Veranstaltungsräume passen – professionell organisiert, technisch hochwertig und immer mit direktem Draht zum Publikum.

Mit dieser Positionierung hat sich Eddy Events als verlässlicher Partner für Firmenfeiern, Stadt- und Vereinsfeste, Festivals, Galas und private Jubiläen etabliert.

