S. Louisa Nefzger beweist jungen Lesern mit „Sei mal offline und lies dieses Buch“, dass man auch ohne das Internet toll unterhalten werden kann.

Junge Leser im Alter von 8 bis 12 Jahren finden in diesem neuen Buch vier Kurzgeschichten und ein Gedicht, die einen hohen Unterhaltungswert haben, aber die junge Leserschaft auch zum Nachdenken anregen sollen. In einer der Geschichten wollen die Freunde Franziska, Mathias und Tobias einer alten Dame dabei helfen, ihre verlorenen Ringe wiederzufinden. Doch dies wird zu einer größeren Herausforderung, als sie angenommen haben. In einer anderen Geschichte werden die jungen Lesern auf eine Reise in das antike Rom mitgenommen und begleitet Annabel und Claudia bei einer rasanten Verfolgungsjagd. Die nächste Geschichte findet dann wieder in der modernen Zeit statt: Während einer Klassenfahrt von Köln nach München gibt es viele Turbulenzen und Überraschungen.

Die zwei Freundinnen Emma und Pia kaufen in einer weiteren Geschichte in der unterhaltsamen Sammlung „Sei mal offline und lies dieses Buch“ von S. Louisa Nefzger einen gebrauchten Laptop und stoßen dabei auf ein Geheimnis. Das einzige Gedicht in der Sammlung ist eine Betrachtung der Gesellschaft aus Sicht der Autorin. Die Autorin ist in der Nähe von Köln geboren und lebt jetzt bei Berlin. Sie schreibt schon seit ihrer Grundschulzeit und ist jetzt in der Medienbranche tätig.

„Sei mal offline und lies dieses Buch“ von S. Louisa Nefzger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35678-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

