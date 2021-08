Gunnar Marx zeigt den Lesern in „Die unterschätzte Führungsdisziplin“, wie man Besprechungen und Workshops besser plant und moderiert.

So manche Führungskraft, Projektleiter oder ein Mitarbeiter in anderer Funktion hat hin und wieder die Aufgabe, Besprechungen oder Workshops zu organisieren und zu moderieren. Doch anstelle guter Ergebnisse entstehen häufig endlose Diskussionen. Konflikte überdecken die Inhalte. Viele Besprechungen beginnen frustrierend und enden demotivierend, obwohl sie das Gegenteil erreichen wollen. Das kann auch anders gehen! In diesem Buch erfahren die Leser, wie sie jedes komplexe Thema mit sehr unterschiedlichen Beteiligten in einer angemessenen Zeit entspannt bearbeiten und erfolgreiche Ergebnisse erzielen. Schritt für Schritt führt der Autor Gunnar Marx die Leser durch den Prozess einer Moderation. Sie erfahren, wie sie sich gut vorbereiten, einen funktionalen Ablauf planen, und welches Handwerkszeug sie dabei erfolgreich macht.

Am Ende der Lektüre des Buchs „Die unterschätzte Führungsdisziplin“ von Gunnar Marx wissen die Leser, warum Business Moderation als Führungsdisziplin heute und zukünftig über ihren Erfolg entscheidet, welche Prinzipien ihnen die Arbeit erleichtern, wie sie genau vorgehen und mit welchen erprobten Methoden ihnen die Aufgabe gelingt. Der Autor ist davon überzeugt, dass wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme in einer komplexen Welt nur mit einem entspannten und erfolgreichen Miteinander gelöst werden können. Dieses Buch liefert dafür einen zentralen Beitrag.

„Die unterschätzte Führungsdisziplin“ von Gunnar Marx ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28306-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

