Sabine Elara begeistert mit ihrem neuen Song „Ich sage ja“ – Ein Liebeslied voller Herz und Gefühl

Die Erfolgsgeschichte geht weiter
Mit „Ich sage ja“ präsentiert Sabine Elara einen Song, der Liebe, Vertrauen und den Mut zum wahren Gefühl in den Mittelpunkt stellt. Entstanden ist ein ehrliches, gefühlvolles Werk – mit Text und Musik aus eigener Feder.
In emotionalen Worten erzählt sie von Liebe, Vertrauen und dem besonderen Moment, in dem man mit ganzem Herzen „Ja“ sagt. Als Songwriterin und Komponistin beweist Sabine Elara ihr außergewöhnliches Gespür für Melodie und Gefühl. Ihre warme Stimme, gepaart mit authentischer Ausdruckskraft, macht den Titel zu einem echten Highlight in der deutschsprachigen Musikszene.
Das dazugehörige Musikvideo wurde in Prag unter der Regie von Denny Schönemann (Star Promotion Studios) produziert. In atmosphärischen Bildern fängt es die romantische Stimmung des Songs perfekt ein und unterstreicht die emotionale Botschaft. Für die professionelle Musikproduktion zeichnet Wörle-Musicland verantwortlich – bekannt für glasklaren Sound und gefühlvolle Arrangements.
„Ich sage ja“ ist mehr als nur ein Song – es ist ein musikalisches Liebesbekenntnis. Ein Titel, der mitten ins Herz trifft und dort bleibt.
Titel: Ich sage ja
Sabine Elara – Ich sage ja 3:32 Minuten
Text und Musik: Sabine Elara
Musikvideo: Denny Schönemann | Star Promotion Studios (Prag)
ISRC-Nr. DEAR42504495
Label: Lieblingsschlager
VÖ-Datum: 21.11.2025
Quelle: Denny Schönemann/ Lieblingsschlager
