Letzte Weihnacht – die neue Version des Klassikers durch Dr. Maibach

Weihnachten steht noch bevor

Dr. Maibach covert „Last Christmas“ auf Deutsch und dreht sein Musikclip an den Originaldrehorten von Wham!’s «Last Christmas». Ein auditiv und visuell authentisches Weihnachtsgefühl in deutschem Gewand.

Weshalb der Künstlername «Dr. Maibach»?

Tatsächlich ist Oliver Maibach Dr. iur. Rechtsanwalt und Hochschuldozent. Als Schlagersänger nennt er sich daher «Dr. Maibach».

Mit «Letzte Weihnacht (Last Christmas)» veröffentlicht Dr. Maibach nach großer Resonanz in der Presse und auf Streamingdiensten), nun seinen fünften Solotitel.

Worum geht es in dem Lied und wie kam es dazu?

Bereits existieren verschiedene deutsche Coverversionen des Songs. Doch Dr. Maibach verfolgt einen ganz eigenen Ansatz: Er möchte das Hörerlebnis des Originals bewahren – jedoch in deutscher Sprache. Ergänzt wird das Projekt durch ein zeitgemäßes Musikvideo, das an den Original-Drehorten des legendären Wham!-Clips gedreht wurde. Damit sorgt Dr. Maibach in dieser Weihnachtszeit für besondere Aufmerksamkeit.

Musikalisch hat es sich Dr. Maibach zur Aufgabe gemacht, die ursprünglichen Klänge und Emotionen des Klassikers zu bewahren. Sein Ziel: die Essenz von Last Christmas einzufangen und die Hörer auf eine nostalgische Reise mitzunehmen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, singt er das Lied in der Originaltonlage – was seiner Interpretation eine authentische und berührende Note verleiht. „Ich wollte die einzigartige Gefühlslage des Originals widerspiegeln und den Zuhörern ermöglichen, die Magie des Liedes auch auf Deutsch so zu erleben, wie sie ursprünglich gedacht war“, erklärt Dr. Maibach. Mit seiner gefühlvollen Stimme und einem Arrangement, das dem Original treu bleibt, wird seine Version Letzte Weihnacht (Last Christmas) zur idealen musikalischen Begleitung für die besinnliche Jahreszeit. Das dazugehörige Musikvideo überzeugt mit einer liebevollen Hommage an Wham! und kann fast als Fortsetzung des ikonischen Originals verstanden werden.

Die Veröffentlichung des Songs „Letzte Weihnacht (Last Christmas)“ erfolgt am 21.11.2025 und verspricht ein Hit auf den Weihnachtsfeiern und in den Herzen der Menschen zu werden. Dr. Maibach lädt alle ein, einzutauchen in die warme, nostalgische Atmosphäre seines Covers und die festliche Saison in vollen Zügen zu genießen.

Fazit: „Letzte Weihnacht (Last Christmas)“ ist die musikalische Solotitel-Fortsetzung im eigenen Stil von Dr. Maibach, die sicherlich noch für viel Aufmerksamkeit sorgen wird. Alle Fans dürfen gespannt sein!

Quelle: Büro Dr. Maibach

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.