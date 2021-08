Kosta I. Todorov gibt den Lesern in „Pech in der Liebe, Glück im Streit Teil II“ weitere Einsichten in die menschliche Psyche.

Dieses kurzweilige und zugleich informative Buch ist die Fortsetzung des ersten Teils des Buches „Pech in der Liebe, Glück im Streit“, in dem primär die theoretischen Grundlagen für eine weitere Vertiefung des Themas Streit gelegt wurden. Es handelt von wichtigen Phänomenen wie der unsicheren Bindung in der Kindheit, ungesunder Symbiose, mangelnder Anerkennung, paradoxer Kommunikation, Eifersucht, Neid, Spiel usw., die die Entstehung von Konflikten im Alltag begünstigen. Hier erfahren die Leser nun, woher ihre übertriebenen Erwartungen kommen und warum sie beharrlich um „Gerechtigkeit“ kämpfen, warum sie sich mit bestimmten Personen befreunden und wie sie „Spielchen“ in ihren Beziehungen entgegenwirken können. Teil II ist geeignet für Laien und Fachleute aller Altersgruppen und Geschlechter, insbesondere auch für Leser, die sowohl beruflich als auch privat mit zwischenmenschlichen Konflikten konfrontiert sind.

Die Erfahrungen Kosta I. Todorovs aus seiner Tätigkeit als Sexual- und Paartherapeut, Lehrer und psychosozialer Berater fließen in die Gestaltung des Buches „Pech in der Liebe, Glück im Streit Teil II“ mit ein. Er träumte bereits als Kind davon zu einem Schriftsteller zu werden und erfüllt sich mit seinen beiden Büchern nach langer Zeit nun endlich diesen Traum. Ursprünglich studierte er, um Lehrer zu werden, doch bemerkte glücklicherweise während seines Referendariats, dass dies nicht wirklich seine Beruf ist. Er begab sich auf einen anderen Pfad und leitet heute erfolgreich eine Beratungsstelle für psychosoziale Beratung und eine psychotherapeutische Praxis mit Schwerpunkt Paartherapie.

„Pech in der Liebe, Glück im Streit Teil II“ von Kosta I. Todorov ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33622-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

