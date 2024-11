Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi »Wangerooger Doppelmord« von Thorsten Siemens im Klarant Verlag

Ein reicher Unternehmer, ein großes Erbe und ein Mord! Was geht vor auf Wangerooge? Spielen dunkle Geheimnisse aus der Vergangenheit eine wichtige Rolle, um den Mord aufzuklären?

In dem vierten Ostfrieslandkrimi »Wangerooger Doppelmord« aus der Reihe »Die Inselpolizei ermittelt auf Wangerooge« von Thorsten Siemens scheint vieles für die Kommissare Renken und Saathoff zunächst unverständlich: Warum weisen alle Indizien zum Mord am Erben des Industriellen Afflerbach auf einen jungen Hotelmitarbeiter hin, der ein gebürtiger Insulaner ist?

Zum Inhalt von »Wangerooger Doppelmord«:

»Was ist denn das? Wollte der Mörder auf Nummer sicher gehen?« Der millionenschwere Unternehmer Wolfgang Afflerbach lädt zu seinem 75. Geburtstag auf die idyllische Insel Wangerooge ein. Als großer Höhepunkt ist die Bekanntgabe seines Nachfolgers in der Unternehmensleitung geplant. Doch als am Morgen nach der Geburtstagsfeier die große Verkündung stattfinden soll, fehlt ausgerechnet der Favorit: Afflerbachs Sohn Markus liegt erschlagen in seinem Hotelzimmer! War einer der Konkurrenten so skrupellos, den gefährlichsten Rivalen zu beseitigen? Merkwürdigerweise belasten die Indizien jedoch stattdessen einen jungen Hotelmitarbeiter. Aber warum sollte der gebürtige Insulaner plötzlich im Machtkampf der Familie Afflerbach mitmischen? Die Inselpolizisten Onno Renken und Theda Saathoff stoßen bei ihren Ermittlungen nicht nur auf gut gehütete Geheimnisse im Leben des erfolgreichen Unternehmers. Sie haben es bald auch mit einem Doppelmord der besonderen Art zu tun …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

»Wangeooger Dopplemord« ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0DMM5QB9B sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1073525397.

Der Autor:

Thorsten Siemens lebt mit seiner Frau und beiden Kindern in Sande / Landkreis Friesland. Als gebürtiger Ostfriese (Emden) schreibt der Autor mit Vorliebe spannende Krimis, die sowohl in seiner alten als auch in seiner neuen Heimat spielen. Seine Begeisterung für die Bewohner der ostfriesischen Halbinsel und deren einzigartige Kulissen finden sich in seinen Friesland-Thrillern und Ostfrieslandkrimis wieder. Genau richtig für die Leser, die den ostfriesischen Charme und Lokalkolorit lieben!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.