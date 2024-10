Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenklasse“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Borkum wird Schauplatz eines Mordes: Fabrikantensohn Frederic Wietheger wird tot in seiner verriegelten Suite gefunden. Die Tatwaffe fehlt, und ein Geheimgang gibt Rätsel auf …

Die Inselkommissare Mona Sander und Enno Moll stehen vor einem mysteriösen Verbrechen: Ein Mord beim Klassentreffen bringt alte Feindschaften ans Licht. Doch alle Verdächtigen haben ein Alibi.

Zum Inhalt von „Friesenklasse“:

»Du machst ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter!« Borkum liegt im Sonnenschein, die Urlauber sind entspannt, nur Kommissarin Mona Sander bekommt schlechte Laune: Sie hat Klassentreffen und freut sich keineswegs auf das Wiedersehen. Doch was hilft’s, da muss Mona durch. Die Veranstaltung findet im Festsaal des Hotels statt, in dem ihre angereisten Schulkameraden untergebracht sind. Kaum sind am Abend die ersten Bosheiten ausgetauscht, ertönt ein Schuss. Frederic Wietheger, wohlhabender Fabrikantensohn und schulischer Überflieger von einst, liegt tot in seiner Suite. Die Tür ist von innen verschlossen, die Tatwaffe fehlt. Damit beginnt ein kniffliger Fall für Mona und ihren Kollegen Oberkommissar Enno Moll. Alte und neue Feindschaften, enttäuschte Liebe, Habgier, Neid und Erpressung – sie entdecken im Laufe der Ermittlungen genug Motive für einen Mord. Aber die Verdächtigen sind alle fremd auf der ostfriesischen Insel, wer konnte von dem Geheimgang wissen, der in die Suite führt? Und es stellt sich heraus, dass alle Verdächtigen ein Alibi haben. Wer also war es?

In der Ostfrieslandkrimi-Reihe mit den Borkumer Inselkommissaren Mona Sander und Enno Moll sind jetzt neunundvierzig spannende Bände erschienen.

Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erworben werden. „Friesenklasse“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0DL6HGKXJ sowie hier https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1073405013.

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."

