Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Nordseekarrentod in Dornumersiel“ von Rolf Uliczka im Klarant Verlag

Antje Windmüller wird tot im Nordseekarren gefunden. Was als Neuanfang für ihre Ehe gedacht war, endet in einem tödlichen Streit. War es ihr Mann oder ein dunkles Geheimnis, das sie einholte?

Femke Peters und ihr Team stehen in ihrem neunten Fall vor einer komplexen Herausforderung. Der Mord an Antje Windmüller führt sie in ein Netz aus Lügen und Geheimnissen. Das Alibi des Ehemanns wackelt, und die Ermittler stoßen auf einen weiteren Verdächtigen. Wer hat Antjes Geheimnisse entdeckt und ihr Leben auf tragische Weise beendet?

Zum Inhalt von „Nordseekarrentod in Dornumersiel“:

»Wir haben einen Notruf vom Campingplatz in Dornumersiel!«

Antje Windmüller wird tot in dem Nordseekarren gefunden, in dem sie mit ihrem Mann Janno den Urlaub verbrachte. Was als Neuanfang für ihre kriselnde Beziehung geplant war, endet in einer Tragödie. Urlaubsnachbarn berichten von einem heftigen Streit der Eheleute – hat Janno seine Frau im Affekt getötet? Doch er behauptet, zur Tatzeit auf einer Betriebsfeier in Emden gewesen zu sein.

Kommissarin Femke Peters und ihr Team von der Kripo Aurich finden jedoch heraus, dass das scheinbar perfekte Alibi des Ehemanns auf wackligen Beinen steht. Und dann gerät ein weiterer Tatverdächtiger ins Visier. Offenbar hatte Antje Geheimnisse, die ihr schließlich zum Verhängnis geworden sein könnten …

Mit dem Ostfriesenkrimi „Nordseekarrentod in Dornumersiel“ (ISBN 978-396-586-891-5) ist der neunte Band aus der Reihe „Kommissarin Femke Peters ermittelt“ erschienen. Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0DGQV2H99 sowie hier https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1073057980.

Der Autor:

Rolf Uliczka ist geboren und aufgewachsen am Rande der romantischen Holsteinischen Schweiz und lebt mit seiner Frau seit einigen Jahren im Saterland. Menschen in all ihren Facetten und ihre Geschichten haben ihn schon immer fasziniert. Auch das Schreiben war und ist eine seiner größten Leidenschaften. Ostfriesland, das Land der Leuchttürme, des Wattenmeeres, der grünen Landschaften mit seinen geheimnisvollen Mooren und Inseln, wo jährlich Millionen ihren Urlaub verbringen, bietet ihm viel Stoff für das Unerwartete. Genau das macht auch die Spannung seiner Ostfrieslandkrimis aus.

