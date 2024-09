Andy Brauch besingt den perfekten Beat

Ein toller, tanzbarer Titel

Andy Brauch meldet sich mit seiner neuen Single „Der perfekte Beat“ zurück und entführt uns in eine Welt, in der die Magie der Musik alles verändert. Der Song, geschrieben von Frank Liebermann und Dominik Heinz, ist eine Hommage an die Kraft der Musik und die unvergesslichen Momente, die ein DJ schaffen kann, wenn er den perfekten Beat auflegt.

Das Musikvideo zu „Der perfekte Beat“ wird von der preisgekrönten Tanzformation LiDance, den Deutschen Meistern im Schautanz und Urban Dance, begleitet. Unter der kreativen Leitung von Choreografin Lydia Kolepp und Regisseur Dominik Heinz entstand eine beeindruckende Choreografie, die schauspielerische, akrobatische und moderne Tanzelemente miteinander vereint und das Video zu einem visuellen Highlight macht.

Für den Sound des perfekten Beats hat Produzent Dominik Heinz ein Team der Extraklasse zusammengestellt. Mit Marvin Trecha, einem der angesagtesten Produzenten im deutschen Schlager (bekannt für seine Arbeit mit Fantasy, Amigos, Semino Rossi und vielen anderen), und Ludwig Meier, einem Mastering-Experten von Weltklasse, wurde „Der perfekte Beat“ zu einem musikalischen Meisterwerk veredelt, das garantiert die Tanzflächen füllen wird.

„Der perfekte Beat“ verspricht, ein Hit zu werden, der das Publikum auf jede Tanzfläche zieht und für unvergessliche Nächte sorgt.

Veröffentlicht wird die Single vom erfolgreichen Label „Fiesta Records“ (Andreas Rosmiarek, LC 02000).

Der Song ist ab 13.09.2024 auf allen Download- und Streaming-Portalen erhältlich.

Label: Fiesta Records (GVL:LC 02000)

EAN/UPC 4099483020526

VÖ-Datum: 13.09.2024

Verlag: Beverly Music

Text: Frank Liebermann und Dominik Heinz

Musik: Dominik Heinz

ISRC-Nr.:

DEZ922401602

Quelle: Büro Andy Brauch

