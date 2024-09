Da war Musike drin – beim großen Fankonzert in Köpenick!

Schon zum dritten Mal!

Berlin, 30. August 2024

Das Stadttheater Köpenick hatte so eine Musikshow sicher noch nie erlebt.

Der Sänger Uwe Jensen und die Sängerin Nicole Freytag hatten zum großen Fantreffen und Konzert geladen.

Weitere musikalische Gäste waren Frank Liebe und Mandy Schwarz.

Alle Interpreten brachten ihre Fans mit und so war es ein gigantisches Fantreffen. Die Fans sangen bei vielen Liedern begeistert mit und die Stimmung war bombastisch. Wobei die Fans nicht wirklich so zu trennen sind. Da die Fans z. B. von Nicole auch Fans von Uwe sind und umgekehrt. Da vermischen sich die Fangrenzen und es entstehen neue Fan-Freundschaften.

Auch die gegenseitige Unterstützung wird so gefördert. Ein super Konzert wurde den Fan-Gästen geboten.

Nun Einzelheiten zu den Künstler-Darbietungen:

Der Auftakt war ein Kuchenbuffet, wo sich die Fans stärken konnten. Das Buffet wurde von den Künstlern – für ihre Fantreue – gesponsert.

Danach gab es einen bunten Mix aus Schlager, Soul und Rock zu hören.

Die Schlagerlegende Uwe Jensen startete gleich fulminant mit seinen Hit „Hör auf Dein Herz“. Mit „Bessame mucho“ folgte ein Schlager im Latino-Style. „Die Angst der Kinder“ ist eine berührende Ballade, die das Seelenleben der Kinder beschreibt. Dazu wurde das dazu gehörende Video gezeigt. Ein Friedens-Lied, dass durch die Kriege in der Ukraine und im Gaza-Streifen topaktuell ist.

Bei „Magdalena“, Uwe Jensen’s aktuelle Single, wehte der Sommer musikalisch durch das Stadttheater.

Als Schmankerl gaben Uwe Jensen und Nicole Freytag im Duett dann „How do you do“ zum Besten. Ein alter Schlager von den Windows aus den Siebzigern im modernen Sound.

Uwe hatte eine flotte tänzerin dabei – Olga. Er hatte sie als „Olga von der Wolga“ vorgestellt.

Da ging es auch schon solistisch mit Nicole Freytag weiter. Sie trat im luftigen schwarzen Sommerkleid auf. „Die Freytag“ sang an einen Freitag – hört sich das nicht cool an?

„Ausgetrickst“ ist da ihre aktuelle Single und „Ab jetzt“ war die Single davor. Zwei moderne Popschlager, hinter denen Erfolgsproduzent Michael Fischer steckt. „Die Glocken von Rom“ ist eine Friedenshymne und wurde von Nicole hervorragend interpretiert. Ein Gefühl von Mallorca wehte dann bei „In einer einzigen Nacht“ durch den Raum.

Der Berliner Entertainer Frank Liebe brachte dann eine neue musikalische Note auf die Bühne. „Only you“ war der erfolgrreichste Hit der Platters und wurde phänomenal von Frank Liebe intoniert. „Das bin ich“ war ein leicht autobiografischer Rocksong des Interpreten. „Du bist Magie“ dagegen eine Liebeserklärung an seine Frau. Diesen Schlager wird er demnächst zusammen mit Mandy Schwarz als Duett veröffentlichen. „Berlin ick liebe Dir“ ist seine Hymne an seine Heimatstadt Berlin. Die Melodie schrieb Andy Williams und ist ein Welthit mit dem Titel „Moon river“. Klingelts? Ja genau – der Filmtitel von „Frühstück bei Tiffany!

Italosound mit deutschen Text gab es dann auf die Ohren mit „Sempre, sempre“. Frank Liebe und Nicole Freytag zauberten die Gäste mit diesem Hit von Al Bano und Romina Power in die Italopop-Welt. Romina Power ist übrigens die Tochter des Hollywoodstars Tyrone Power.

Frank Liebe ist auch Romanautor. Mit „Die toten von Delchin“ hat er kürzlich seinen ersten Krimi als Buch und eBook veröffentlicht.

Weit aus Dresden reiste Mandy Schwarz an. Sie war bereits zum 3. Mal bei diesem Event dabei. „Casanova“ ist einer ihrer erfolgreichsten Lieder und handelt von einem modernem Frauenschwarm. Zu diesen Titel passt auch der Song „Zeit zu gehen(Gib mir mein Herz zurück)“. Mit „Er gehört zu mir“ sang die Sängerin einen Hit von Marianne Rosenberg. „Ruhe vor dem Sturm“ war ein weiterer in vielen Hitparaden erfolgreicher Titel von ihr. Die meisten ihrer Lieder schreibt Mandy selbst. „Griechischer Wein“ war eine tolle weibliche Interpretation des Udo-Jürgens-Klassikers. Das alles in einem wunderschönen roten Kleid.

Beim Finale sangen die Künstler den ABBA-Erfolgstitel „Thank you for the music“. Dieser Song war echt passend. Denn diese Gala war ein Dankeschön an die Fans und die Musik. Denn ohne Musik hätte es dieses Event nie gegeben. Frank Liebe und Mandy Schwarrz haben in ihrer Karriere auch in ABBA-Shows mitgewirkt. Das Publikum zeigte sich als dufter Chor, vor allem hier zum Schluss.

Danach gab es noch Fotosessions der Fans mit den Künstlern.

Das Stadttheater Köpenick ist nicht allzu groß und für solche Veranstaltungen und kleineren Konzerte gut geeignet. Normalerweise werden hier tolle Theaterstücke aufgeführt.

Bericht: Hans Peter Sperber

Fotoquelle: Frank Borchardt

