Die Leiche einer reichen Witwe in einem Strandkorb! Ein bekannter Privatdetektiv als möglicher Täter? Was geht vor auf Norderney – ein neuer spannender Fall für die Inselermittler!

In dem neuen Ostfrieslandkrimi von Alfred Bekker steht Kommissar Manno Lewert vor einer schwierigen Herausforderung. Ausgerechnet sein von ihm hochgeschätzter Partner bei mehreren Ermittlungen, Wieland von Bröking, steht dieses Mal unter Mordverdacht! Kann er wirklich der Täter sein, oder steckt dahinter eine heimtückische Intrige?

Zum Inhalt von „Norderneyer Strandkorbmord“:

»Es war dieser Herr Wieland von Bröking, zusammen mit seiner Assistentin!« Melanie Görnig, die Ehefrau des verstorbenen »Rapsöl-Königs« Hajo Görnig, liegt erstochen in einem Strandkorb auf Norderney. Der einzige Zeuge, ein Norderneyer Eisverkäufer, ist sich sicher, dass Privatdetektiv Wieland von Bröking und seine Assistentin Jarmila die Frau auf dem Gewissen haben! Kommissar Manno Lewert weiß, dass der Zeuge als ehrliche Haut gilt. Allerdings will eine solche Bluttat so gar nicht zu dem exzentrischen Privatdetektiv passen, mit dem gemeinsam Manno Lewert schon so manchen Fall auf der Insel gelöst hat. Wird bei dem Mord an der steinreichen Rapsöl-Erbin womöglich ein falsches Spiel gespielt? Zu allem Überfluss muss der Kommissar dann auch noch feststellen, dass Wieland von Bröking und das Mordopfer eine wenig erfreuliche gemeinsame Vergangenheit haben …

„Norderneyer Strandkorbmord“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 12,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Norderneyer Strandkorbmord“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0BZN1G1Y7 sowie eine Leseprobe unter https://www.weltbild.de/artikel/ebook/norderneyer-strandkorbmord-ostfrieslandkrimi-die_40573852-1.

Ein ungleiches Duo ermittelt auf der Ostfriesischen Insel Norderney!

Kriminalhauptkommissar Manno Lewert ist ein bodenständiger Ostfriese und die Ruhe selbst. Seine Besonnenheit hilft ihm, auch mit schwierigen Charakteren gut zurechtzukommen – so wie Wieland von Bröking. Der egozentrische Privatdetektiv wirkt auf Außenstehende leicht arrogant und abweisend, was aber vor allem daran liegt, dass er alles, was er anhand von Kleinigkeiten bei seinen Mitmenschen analysiert, auch offen anspricht. Der hochbegabte van Bröking ist ein sogenannter »Super-Recogniser«, beim Wahrnehmen von Details macht ihm kein Gesichtserkennungsprogramm etwas vor.

